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Резидент ТОР в Якутии планирует увеличить площадь теплиц в десять раз
Спланируется завершить к началу осени следующего года. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Саюри» Дмитрий Захаров.
«Первая очередь нашего проекта уже запущена. В 2016 году мы выращивали томаты, в текущем году начали также выращивать огурцы. Хочется отметить, что благодаря тому, что земля находится в ТОР «ИП Кангалассы» мы имеем налоговые льготы. Сельскохозяйственные проекты всегда имеют большой срок окупаемости, наш проект не исключение – это 9 лет. Однако льготы резидента позволят быстрее выйти на окупаемость. Сегодня уже идет строительство второй очереди, что позволит увеличить площадь теплиц почти в 10 раз», - говорит Дмитрий Захаров.
По словам главы компании, сегодня площадь теплиц составляет 0,1 га, со второй очередью площадь теплиц увеличится до 1,2 гектаров.
«Это пять теплиц и административно-бытовой комплекс. Проведены земляные работы для строительства фундамента теплицы. В короткий срок мы должны построить тепличный комплекс вместе с инфраструктурой - котельной, сервисной зоной, офисными помещениями. Будем выращивать огурцы и помидоры. Планируем, что строительство будет завершено к осени 2018 года и уже в конце сентября мы получим первый урожай», - рассказывает Дмитрий Захаров.
Отметим, проект создания круглогодичных теплиц реализуется совместно с японской компанией «Хоккайдо Корпорэйшн» с использованием японских технологий.
Как отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка: «Со своей стороны мы создаем для бизнеса максимально благоприятные условия работы с проектами. Чтобы новые предприятия открывались на Дальнем Востоке, создавалась в этой части мира новая экономика, появлялись новые рабочие места для людей. Это магистральное направления развития Дальнего Востока».
Напомним, территория опережающего развития «Индустриальный парк «Кангалассы» создана постановлением Правительства РФ №877 от 21 августа 2015 года. В настоящее время резидентами ТОР «ИП «Кангалассы» являются 10 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 2 млрд рублей, планируется создать более 270 рабочих мест.
ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» представляет собой многопрофильную производственную и бизнес-площадку. Корпорация развития Дальнего Востока совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) и администрацией городского округа город Якутск ведут работы по созданию инженерно-транспортной инфраструктуры на производственных площадках данной ТОР.
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