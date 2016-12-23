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Вклад ТОСЭР "Южная Якутия" в валовый региональный продукт региона до 2025 г. оценивается на уровне более 250 млрд рублей
Территориально ТОСЭР «Южная Якутия» создается на двух инвестиционных площадках угледобывающих горно-обогатительных комплексов - «Инаглинский» и «Денисовский» общей площадью 23,2 тыс. га.
При этом работа по реализации инвестиционного проекта "Строительство горно-обогатительного комплекса "Инаглинский" угледобывающей корпорации «Колмар» ведется еще с 2011 года. В активную стадию реализации проект вошел в последние пару лет. Первым итогом проведенной работы стало введение в эксплуатацию в мае прошлого года угольной фабрики «Инаглинская».
Затем, в октябре 2016 года в г. Москве на заседании Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева одобрена заявка республики о создании на территории Нерюнгринского района территории опережающего социально-экономического развития «Южная Якутия».
Подробнее о проекте рассказал первый зампред правительства – министр экономики республики Алексей Стручков.
- На какие виды деятельности ориентирована вновь создаваемая территория?
Основной специализацией ТОСЭР «Южная Якутия» определена добыча и переработка коксующихся углей в Нерюнгринском районе для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо этого постановлением определено 33 вида экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим ТОСЭР «Южная Якутия».
Если более подробно, то к двум инвестиционным площадкам «Инаглинский» (проектная мощность 6,0 млн. тонн угля в год) и «Денисовский» (проектная мощность 5,5 млн. тонн угля в год) заявлены проекты еще пяти инвесторов. Это ООО «ЮИИ-Сибирь» - технологический участок по производству невзрывчатых компонентов взрывчатых веществ «Риофлекс», ООО "Ай-Ко" - организация общественного питания резидентам, АО "FAMUR Group" - многофункциональный центр продаж, ремонта и обслуживания оборудования, ООО «ЛЕГЛЕГЕР» - производство питьевой бутилированной воды и ООО «Сервис-Интегратор» - оказание услуг по вскрыше и добыче угля.
- Какие экономические эффекты получит республика от реализации данных проектов?
Создание ТОСЭР «Южная Якутия» обеспечит создание не менее 2640 рабочих мест и привлечет 19,45 млрд. руб. частных инвестиций, из них 18,32 млрд. руб. приходится на группу компаний Колмар.
Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов (с учетом налоговых льгот) за период с 2016 по 2025 гг. составят 12,85 млрд. рублей. Вклад от реализации проектов, реализуемых в рамках ТОСЭР «Южная Якутия» в валовый региональный продукт Республики Саха (Якутия) составит 254,7 млрд. рублей.
Стоит отметить, что уже сейчас создана инфраструктура, обеспечивающая работу угольного комплекса. В 2015 году введена в эксплуатацию железнодорожная ветка, включенная в Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». В прошлом году вступила в строй подстанция мощностью 110 кВ «Инаглинский угольный комплекс», построенная в рамках Государственной программы по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона.
- Как Вы оцениваете перспективы развития проекта?
Планируется, что площадки ТОСЭР "Южная Якутия" в дальнейшем станут опорными пунктами для освоения месторождений золота, расположенных в Центрально-Алданском, Верхне-Тимтонском, Верхне- Токкинском, Нуямо-Алгинском промышленно-сырьевых узлах. Потенциальная оценка разведанных здесь запасов золота составляет более 304,1 млрд. рублей.
В планах освоение месторождений железных руд Алданской железорудной провинции с потенциалом 18,9 млрд. тонн. Среднее содержание полезного элемента на 14-ти разведанных месторождениях от 30% до 45,8%.
Перспективным является крупнейшее на Дальнем Востоке Селигдарское месторождения апатитов. Его балансовые запасы оцениваются в 1,4 млрд. тонн апатита, 1,2 млрд. тонн фтора, порядка 1,3 млрд. тонн редкоземельных металлов.
Всего же на территории Южной Якутии выделено двенадцать промышленно-сырьевых узлов, в которых сосредоточены основные разведанные запасы твердых горючих ископаемых, благородных и цветных металлов, радиоактивных элементов, апатита, графита и флогопита.
Управление по работе со СМИ Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я).
Журнал "Дальневосточный капитал".
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