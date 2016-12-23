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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Республика Саха (Якутия) вошла в двадцатку Дельфийского рейтинга за 2016 год
Также он сообщил, что Шестнадцатые молодежные Дельфийские игры России пройдут в Екатеринбурге с 18- 23 апреля этого года, рассказали журналу "Дальневосточный капитал" в Управлении по работе со средствами массовой информации Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
«Уверены, что при Вашей поддержке работа по поиску и становлению молодых талантов будет продолжена, а Дельфийская сборная Республики Саха (Якутия) добьётся очередных успехов на Играх 2017 года», - отметил Владимир Понявин.
Напомним, что Дельфийские игры проводятся среди молодых деятелей искусства по 47 народным, классическим и современным номинациям, таким как фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и другим.
Для справки: Дельфийский рейтинг составляется на базе официального командного первенства молодежных Дельфийских игр России, участия представителей региона составе Национальной Дельфийской сборной России на международных Дельфийских играх. Также учитывается принятие на территории субъекта Федерации национальных или международных Дельфийских игр, регулярность и уровень Малых Дельфийских игр и отборочных туров, достижения лауреатов разных лет в различных сферах творческой и административной деятельности, вклад в популяризацию игр и так далее.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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