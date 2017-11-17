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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 17 Января, 15:21 |
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Дальневосточный капитал № 12, 2017
17.01 |На Дальнем Востоке обнаружили стену из "Игры престолов"
17.01 |На Камчатке в рамках мероприятий по сохранению поголовья оленей охотниками добыто 46 волков
17.01 |Обмен Advanced Cash на Tether (USDT) и принципы его выполнения
16.01 |В Приморье в дело пошли скорлупа и жмых
16.01 |В Приморье промышленное производство выросло почти на 20 процентов
17 Ноября 2017, 16:58Семь лет на исправление: Владимир Путин определил задачи развития ДФО до 2025 года Введенные правительством особые режимы для бизнеса на Дальнем Востоке понемногу дают свои плоды в виде новых предприятий и притока инвестиций. Однако происходящий сдвиг в экономике региона пока не привел к сдвигу демографическому: Дальний Восток продолжает терять население, причем уезжают отсюда молодые и образованные люди, которые могли бы стать "мотором" развития ДФО.
17 Ноября 2017, 16:52В Хабаровском крае проложили автовыход к Тихому океану Первый раз я проехал по дороге Лидога - Ванино больше десяти лет назад. Сквозной проезд был уже по всей трассе, даже с небольшим участком асфальта, но в целом это была зимняя полоса препятствий для экстремалов. Головокружительные серпантины по скользким перевалам чередовались с узкими прижимами между руслами рек и склонами сопок, на которых двум машинам было не разъехаться.
17 Ноября 2017, 16:48Восточный обход: платную дорогу вокруг Хабаровска построят на условиях ГЧП Проект автомобильной дороги "Обход Хабаровска" стал одним из хитов Восточного экономического форума. Вокруг него произошло сразу несколько событий. Сначала правительство Хабаровского края презентовало проект, затем под объективами теле- и фотокамер было подписано соглашение о финансировании строительства объекта, а подытожил все брифинг с участием министра транспорта Максима СОКОЛОВА. На Дальнем Востоке порядка десяти дорог имеют статус первостепенных объектов, почему же именно этой было уделено особое внимание на таком представительном мероприятии?
17 Ноября 2017, 09:15Александр Жирков, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Назрела необходимость в правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты Одним из базовых документов, принятых в Год экологии в России, стала Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная указом президента РФ.
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17 Января 2018, 13:57 | Регион сегодня
На Дальнем Востоке обнаружили стену из "Игры престолов"
Снимок сопровождается подписью: "The Wall is real!" ("Стена реально существует!")
В Instagram-аккаунте поклонников сериала "Игра престолов" опубликована фотография стены в Ленских столбах Якутии - пользователи утверждают, что она очень похожа на колоссальное оборонительное сооружение, которое, согласно легенде, защищает Семь Королевств в сериале.
Снимок сопровождается подписью: "The Wall is real!" ("Стена реально существует!"). Фанаты оценили "находку", которая, кстати, в заключительной серии седьмого сезона была разрушена Ледяным Драконом, и крайне воодушивились возможностью наблюдать культовое сооружение воочию.
В результате пост набрал более 185 тысяч лайков.
Ранее Национальная вещательная компания "Саха" (НВК Саха) предложила продюсерам "Игры престолов" снять финальный сезон в Якутии.
Теги: Игра престолов
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17 Ноября 2017, 19:00Игорь ДМИТРИЕВ, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ: Непредсказуемых изменений курса рубля не ждем Банк России стремится использовать комплексный подход к анализу макроэкономической ситуации при подготовке и принятии ключевых решений. В частности, теперь Москва более пристально присматривается к тому, что происходит с экономикой и ценами в российских регионах.
17 Ноября 2017, 17:55Дальневосточные дороги - уже не для дураков Так уж получилось, что в этом году я проехал, и не один раз, по всем федеральным дорогам юга Дальнего Востока. Колесами собственного автомобиля проверил состояние трасс "Уссури", "Амур" и "Восток". Надо сказать, что езжу я по ним ежегодно и имею возможность сравнить, что было в недалеком прошлом и что есть сейчас. По моему личному рейтингу, на первом месте стоит трасса "Амур".