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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 17 Января, 14:50 |
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В дальневосточном вузе открыт экономический факультет
Решением ученого Совета в Якутской ГСХА открыт экономический факультет. Это пятый факультет в составе академии, наряду с четырьмя факультетами, колледжем технологий и управления, институтом дополнительного образования и Октемским филиалом, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
История развития высшего экономического образования в Республике Саха (Якутия) берет свое начало именно в стенах Якутского агровуза в 1990 году. Тогда на базе зоотехнического факультета ЯСХИ было открыто экономическое отделение и начался набор студентов по специальности «Экономика и управление аграрным производством».
Старшее поколение помнит, что большие экономические и политические преобразования в устройстве России в 90-е годы потребовали принципиальных изменений в кадровом обеспечении сельскохозяйственного производства и как следствие, необходимость обновления системы содержания экономического образования в аграрных вузах. Уже через два года в 1992 году отделение было преобразовано в экономический факультет Якутского сельскохозяйственного института.
Многие выпускники Экономического факультета якутского агровуза сегодня занимают ответственные посты на предприятиях АПК огромной республики, в правительстве и различных республиканских министерствах.
Профессиональные компетенции современного специалиста немыслимы без экономической составляющей. На факультете созданы все условия для повышения конкурентоспособности выпускников факультета и развития их практикоориентированного обучения. Учеба на Экономическом факультете ЯГСХА становится основой успешной профессиональной карьеры и реализации актуальной парадигмы непрерывного пожизненного образования современных специалистов XXI столетия.
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