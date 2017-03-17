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В Республике Саха (Якутия) открывается съезд оленеводов
В Якутске начинает работу IV Съезд оленеводов Российской Федерации. Для участия в форуме оленеводов всей страны в Якутию приехали делегации из 13-и регионов, в которых развито оленеводство, а также зарубежные гости, сообщили журналу "Дальневосточному капиталу" в пресс-служба Ил Тумэна.
Спикер парламента Якутии Александр Жирков, его заместители и председатели постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) 17 марта 2017 года встретились с делегатами IV Съезда оленеводов Российской Федерации, обсудили проблемы развития оленеводства, совершенствования законодательной базы, усиления государственной поддержки и организации управления оленеводческо-промысловым хозяйством Севера, Сибири и Дальнего Востока страны. «Во всех регионах, занимающихся оленеводством, проблемы схожие, их лучше решать совместными усилиями», – к такому выводу пришли участники мероприятия.
Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Жирков отметил, что на встрече присутствуют делегаты Съезда, которые не раз бывали в республике, совместно с парламентом Якутии продвигали вопросы законодательного решения не только развития северного домашнего оленеводства, но и правового обеспечения прав коренных малочисленных народов Севера, устойчивого развития северных и арктических территорий Российской Федерации. Александр Жирков приветствовал и поблагодарил за совместную конструктивную работу президента Союза оленеводов России Дмитрия Хороля, председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, члена Правления Союза оленеводов России Сергея Ямкина, заместителя председателя Законодательного Собрания ЯНАО Сергея Харючи и других.
По мнению спикера Ил Тумэна, проблем в отрасли накопилось много. Есть проблемы глобального характера, которые связаны с общей деятельностью Человека на севере, влиянием цивилизации на Арктику. «Начинается активное освоение Арктического шельфа и арктических территорий в целом», – отметил Александр Жирков и напомнил, что в Федеральном Собрании РФ рассматривается два федеральных законопроекта, в работе над которыми непосредственное участие принимал депутатский корпус Ил Тумэна. Это проекты федеральных законов «О развитии Арктической зоны Российской Федерации» и «Об особых условиях ускоренного развития Дальнего Востока и Байкальского региона». «Парламент Якутии активно работает над внесением предложений в эти законопроекты. Мы пытаемся заложить в них не только механизмы развития традиционных отраслей, но и защиты экологической среды, создания комфортных условий для коренного населения», – сказал председатель Ил Тумэна.
Александр Жирков отметил, что парламент республики целенаправленно работает над разработкой нормативной базы, регламентирующей взаимоотношения между недропользователями и представителями коренных малочисленных народов Севера. Так, в 2010 году Государственным Собранием (Ил Тумэн) принят единственный в Российской Федерации региональный закон «Об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)», регулирующий проведение этнологической экспертизы в местах компактного проведения коренных малочисленных народов Севера в целях защиты их исконной среды обитания, традиционных промыслов, образа жизни и хозяйствования. Сегодня по поручению Президента РФ Владимира Путина разрабатывается проект федерального закона об этнологической экспертизе. «Базовой основой этого закона послужит наш республиканский закон об этнологической экспертизе», – отметил Жирков. К слову, представители коренных малочисленных нардов Севера предлагают изменить методику исчисления размера возмещения ущерба, причиняемого промышленными компаниями деятельности кочевых родовых общин. Закон будет дорабатываться.
Кроме того, спикер Ил Тумэна сообщил, что в связи с тем, что Арктика в последнее время становится зоной активного промышленного освоения парламентом Якутии разработана и принята Экологическая доктрина Республики Саха (Якутия). Положения Экологической доктрины Якутии должны лечь в основу проекта стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года. «Для арктических регионов с ранимой северной природой и с малочисленным коренным населением такой базовый документ, как Экологическая доктрина, необходим. Доктрина будет находиться в основе всех принимаемых республиканских законов и государственных программ и последовательно будет требовать от разработчиков нормативных правовых актов, от тех, кто осваивает территории, составляет программы, требования принятых норм поведения на севере», – подчеркнул Александр Жирков.
Спикер Ил Тумэна отметил, что в сфере развития оленеводства в республике создана достаточная законодательная база. Однако она требует внесения изменений, чтобы отвечать новым вызовам времени. «Поэтому проведение Съезда оленеводов страны, возможность собраться и посоветоваться, наметить совместные направления и проекты для дальнейшей работы очень важно для всех нас», – подчеркнул он.
Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин заметил, что «Ямал и Якутия схожи не только по климатическим условиям и условиям проживания, но и тем, что сохранили на наших территориях традиционную культуру, язык и традиционные промыслы традиционных коренных малочисленных народов». В своём выступлении спикер парламента ЯНАО остановился на положительном опыте совместной деятельности традиционных хозяйствований и природопользования. По его словам оленеводы и рыбаки Ямала гармонично выстраивают взаимоотношения с недропользователями. Также на особом контроле ямальских законодателей находятся вопросы социальной защиты оленеводов.
Заместитель председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Анатолий Князев сообщил, что сегодня в Коми поголовье оленей составляет примерно 70 тыс. голов. По его словам, Министерство сельского хозяйства РФ требует ежегодного наращивания поголовья оленей на 10%, но это требование невозможно выполнить, так как не позволяет оленеёмкость пастбищ. Чтобы выйти из положения в Коми стали заниматься лесным оленеводством. Также Князев озвучил проблему ношения, хранения и использования оленеводами огнестрельных оружий.
Заместитель председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, член Правления Союза оленеводов России Сергей Харючи подчеркнул, что оленеводство является отраслью, образующей этносы, основой жизнеобеспечения малочисленных этносов, сохранивших традиционный образ жизни и традиционную экономику. К озвученным проблемам Сергей Харючи добавил проблему медицинского обслуживания населения. Так, жители ямальской тундры жалуются, что согласно новым нормативам сократили ставку медицинского работника, который, живя на фактории в местах кочевий оленеводов, оказывал медицинскую помощь кочевым семьям оленеводов Ямала. Оказывается, по нормативам на такое количество населения не положено иметь медицинского работника. Участники встречи согласились, что разработанные нормативы не учитывают особенностей северных малонаселённых территорий. Этот вопрос будет рассмотрен на Съезде.
Депутату Думы Чукотского автономного округа, директору МУП СХП «Амгуэма» Анатолий Тынеру подчеркнул необходимость принятия федерального закона о северном домашнем оленеводстве, предложил ускорить принятие проекта федерального закона о государственной поддержке лиц, относящихся к коренным малочисленным народам и ведущим кочевой образ жизни, озвучил проблему правового пробела по установлению права на пенсию на льготных условиях для специалистов сельского хозяйства: зоотехников, ветеринарных фельдшеров и врачей, работающих в оленеводстве. Также отметил необходимость внесения изменений в федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в части передачи этих полномочий на региональный уровень.
Уполномоченный по делам коренных малочисленных народов Красноярского края, член Правления Союза оленеводов России Семен Пальчин от имени ессейских якутов Красноярского края выразил благодарность, что в 90-ых годах ХХ века Республика Саха (Якутия) оказала им гуманитарную помощь. Омбудсмен предложил продолжить установившуюся традицию добрососедских отношений и взаимодействовать для развития оленеводства, к примеру, по организации пастбищ оленей на приграничных территориях между двумя субъектами Федерации. Глава Тянского национального наслега, председатель Ассоциации оленеводов Республики Саха (Якутия) Арсентий Николаев сказал о необходимости принятия нормативных правовых актов, регулирующих взаимоотношения между оленеводами и промышленными предприятиями, ведущих деятельность в местах традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов. «Если глава национального муниципального образования или кочевой родовой общины находит общий язык с генеральным директором промышленного предприятия, то всё можно решить. Но это не должно зависеть от человеческого фактора, нужно принять законы, регулирующие эти взаимоотношения», – подчеркнул он.
Первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Анатолий Добрянцев отметил, что республика уделяет большое внимание развитию традиционных отраслей. Республиканский закон «О северном домашнем оленеводстве» принят в 1997 году. Всего парламентом Якутии принято 12 республиканских законов, регулирующих вопросы развития северного домашнего оленеводства. Парламентарий сообщил, что для развития отрасли в бюджете Якутии на 2017 год предусмотрено 824 млн рублей. Среди проблем назвал проблемы увода домашних оленей популяцией диких оленей, травли хищниками, взаимоотношений оленеводов с недропользователями, обеспечения кадрами, организации выезда детей оленеводов к местам кочевий родителей. Народный депутат республики предложил включить в резолюцию Съезда оленеводов России предложение о необходимости принятия проекта федерального закона «О государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущих кочевой образ жизни».
Подводя итоги встречи, Александр Жирков отметил, что проблемы в сфере оленеводства, озвученные участниками встречи, идентичны и перекликаются. «На местах каждый пытается находить свои пути решения. Между тем для решения многих озвученных проблем парламентом Якутии разработаны проекты федеральных законов. Нам необходимо объединить свои усилия для их решения», – сказал спикер парламента Якутии и пожелал IV Съезду оленеводов Российской Федерации конструктивной работы.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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