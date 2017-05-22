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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На ВЭФ "Улицу Дальнего Востока" "накроют" якутская зима и холод
Ход подготовки участия Якутии в деловой программе Третьего Восточного экономического форума был рассмотрен в пятницу, 16 июня, на рабочем совещании у председателя правительства республики Евгения Чекина.
Ожидается, что глава республики Егор Борисов примет участие в пленарной сессии «Дальний Восток России: Создавая новую реальность», выступит на I заседании Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока Китая, а также в заседании президиума Государственного совета по вопросам развития Дальнего Востока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Кроме того, члены делегации Якутии примут участие в таких сессиях, как «Комплексное социально-экономическое развитие регионов Дальнего Востока», «Формирование комфортной городской среды на Дальнем Востоке», «Снижение энергетических тарифов на Дальнем Востоке» и других, а также в XVI заседании Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Делегация республики в данное время готовит презентации собственных инвестиционных проектов. Евгений Чекин поручил членам рабочей группы до 1 июля привести все проекты в соответствие с требованиями оргкомитета. Кроме того, прорабатываются оргвопросы по подготовке деловых переговоров и заключению соглашений в рамках форума.
Главной темой территории экспозиции Республики Саха в проекте «Улицы Дальнего Востока» станут якутская зима и холод. Планируется возвести урасу – традиционное жилище якутов, стилизованную в образе якутского Хранителя холода – Чысхаана. Будут организованы ювелирная витрина, зона отдыха, фотовыставка в форме спирали, посвященная 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, детские горки «Верхом на мамонтах», арт-объект «Медведица с медвежонком «Колымаана и Харчаана», а также спортивная площадка для национальных видов спорта Якутии – мас-рестлинга и поднятия камня весом 100 кг. Предварительно получено одобрение аппарата полпредства Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе о проведении в рамках общей спортивной программы форума Международного турнира по мас-рестлингу «Кубок стран Азиатско-Тихоокеанского региона».
В зоне презентации туристского потенциала гости якутского павильона с помощью VR-очков (очки виртуальной реальности) смогут увидеть основные природные достопримечательности Якутии – природный парк «Ленские столбы», включенный в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, нетающие ледники «Булуус», песчаные дюны – тукуланы. На «Рыбном рынке» можно будет приобрести знаменитую якутскую рыбу. Также планируется продажа другой продукции продовольственных предприятий республики.
Досье "Дальневосточного капитала": III Восточный экономический форум состоится с 5 по 10 сентября во Владивостоке. На II Восточном экономическом форуме Якутия подписала 15 соглашений на сумму более 325 млрд. рублей с крупными компаниями по реализации приоритетных проектов республики.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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