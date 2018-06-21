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17 Июля 2018, 09:45 | Регион сегодня
Более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца в Якутии
Праздник завершился массовым осуохаем. Ысыаха Туймаады традиционно прошел в священной местности "Yc Хатын" в конце июня.
Церемония встречи Солнца является неотъемлемой частью национального праздника Ысыах Туймаады, когда тысячи якутян получают благословение - Алгыс, протягивают руки к Солнцу и заряжаются энергией, следуя традициям предков. В этом году обряд встречи Солнца и поклонения верхним божествам - Айыы - провел алгысчыт Иван ВАСИЛЬЕВ - Алгыс Уйбаан. Он благословил участников традиционного обряда, покормил огонь, попросил у верхних божеств благополучия, счастья, светлых и чистых помыслов, свершения новых побед и достижений.
На открытых площадках праздника прошли десятки концернов, театральных постановок, конкурсов. Одним из наиболее ярких событий встречи якутского нового года стали традиционные скачки на приз главы республики.
Теги: традиция Ысыаха Туймаады праздник
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