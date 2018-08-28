Во Владивостоке на площадке Восточного экономического форума власти Республики Саха (Якутия) подписали меморандум о намерениях с группой "ВИС" - крупнейшей российской корпорацией, реализующей проекты в области государственно-частного партнерства, и китайской строительной корпорацией CRCC о подготовке проекта концессионного соглашения о строительстве Ленского моста.

По словам врио главы республики Айсена Николаева, поступают предложения от других китайских компаний, от консорциума с участием крупного японского бизнеса. Все они будут рассмотрены, и лучший вариант строительства моста через Лену определится в результате конкурса. Неоднократно откладывавшийся проект власти РС(Я) намерены реализовать в ближайшие годы при поддержке правительства страны.

Мост как ключевой проект в создании опорной транспортной сети республики поможет повысить транспортную доступность региона и внесет вклад в закрепление населения.

Между тем в Якутии благодаря серьезным вложениям в среднее профессиональное и высшее образование удалось добиться высокого качества человеческого капитала и создать привлекательные условия работы для молодежи. Республика стала безусловным лидером на Дальнем Востоке по развитию IT-индустрии: только в Якутске работает свыше 50 компаний, занимающих ведущие позиции на общероссийском и мировом рынке высоких технологий, сообщает Российская газета.

Журнал "Дальневосточный капитал".