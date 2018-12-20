В Якутию прибыла группа поддержки итальянского марафонца Паоло Вентурини

|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 18 Января, 19:38 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2018
18.01 |Аэропорт Владивосток вновь набирает команду "Тайных пассажиров"
18.01 |Экспертный совет премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток возглавит мастер политических коммуникаций
18.01 |300 тыс. приморцев пользуются мобильным приложением, признанным одним из лучших в мире
18.01 |В Амурской области за год побывало 101,4 тыс. китайских туристов
18.01 |Камчатка вошла в двадцатку стратегически важных регионов России
20 Декабря 2018, 10:38Константин Басюк, Председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт": Мы строим современную инфраструктуру, чтобы обеспечивать растущий спрос Начавшееся в этом году строительство терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска - важное свидетельство того, что время для реализации частных проектов в инфраструктурной отрасли наступило.
18 Декабря 2018, 10:25Хабаровскому краю придется затягивать пояса и выправлять бюджет В уходящем году многие дальневосточные субъекты Федерации столкнулись с серьезными бюджетными проблемами. "Дыры" измерялись десятками миллиардов. С этой данностью пришлось разбираться уже новым главам регионов, искать дополнительные источники налоговых поступлений и повсеместно оптимизировать траты. Как это происходит в Хабаровском крае, попытался разобраться корреспондент "Дальневосточного капитала"
18 Декабря 2018, 10:20Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": К любому делу нужно подходить творчески Объединенный банк "Открытие" по итогам 2018 года продемонстрировал значительный рост кредитования в сегменте розничного бизнеса, укрепил отношения с малым и средним бизнесом и вывел на дальневосточный рынок целый ряд комплексных, инновационных банковских продуктов.
18 Декабря 2018, 10:00Ксения Плетцер, руководитель Гарантийного фонда Приморского края: Как своему собственному достижению радуюсь победам наших клиентов Институты развития, созданные в Приморском крае, стали надежной опорой для предпринимателей. И не только благодаря финансовой поддержке, но и консалтинговой помощи, которую готовы оказать бизнесу их специалисты.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
18 Января 2019, 09:45 | Регион сегодня |
В Якутию прибыла группа поддержки итальянского марафонца Паоло Вентурини
Сегодня утром в Якутск прилетела команда итальянского экстремала Паоло Вентурини, которая будет сопровождать его во время забега на Полюсе холода.
Группа уже отправилась в Оймякон, сообщает ЯСИА.
Команду из двух операторов, переводчика и врача встретил в Якутске первый замминистра по внешним связям и делам народов Владимир Васильев. Как он сообщил, группа сразу из аэропорта отправилась в Оймякон на машине в сопровождении местных жителей.
Сегодня утром в Якутск прилетела команда итальянского экстремала Паоло Вентурини, которая будет сопровождать его во время забега на Полюсе холода. Группа уже отправилась в Оймякон, сообщает ЯСИА.
Команду из двух операторов, переводчика и врача встретил в Якутске первый замминистра по внешним связям и делам народов Владимир Васильев. Как он сообщил, группа сразу из аэропорта отправилась в Оймякон на машине в сопровождении местных жителей.
Теги: Паоло Вентурини Якутия Оймякон
Loading...
Новости раздела
- В Якутию прибыла группа поддержки итальянского марафонца Паоло Вентурини
- В дальневосточном вузе открыт экономический факультет
- В Якутии резерват "Большое Токо" должен стать заповедником до конца года
- АЛРОСА будет добывать алмазы в Зимбабве
- Китайская компания возьмется за строительство обогатительной фабрики в Южной Якутии
- Экстремальные туры в Якутию пользуются высоким спросом
- На Дальнем Востоке открыт первый Парк высоких технологий общей площадью 9000 кв метров
- В Якутске встретили огонь зимних игр "Дети Азии"
- Якутия хочет свой бензин
- Арктический научный центр может быть создан в Якутии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram