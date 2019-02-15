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X юбилейная выставка кузнецов "Дархан Уус" собрала лучших мастеров Якутии
В Торговых рядах "Кружало" 16 февраля состоялось торжественное открытие X юбилейной выставки кузнецов Якутии "Дархан Уус".
Организаторы выставки – Союз кузнецов РС (Я) при поддержке Министерства культуры и духовного развития РС (Я), Министерства предпринимательства, торговли и туризма РС (Я), ЯГОО "Таатта".
Выставка проводится в целях возрождения традиций и культурных ценностей предков, повышения и реализации творческого потенциала мастеров декоративно-прикладного искусства республики, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия)
В открытии выставки приняли участие министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин Афанасьев, заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Максим Прокопьев, председатель Союза кузнецов РС (Я), академик Академии духовности Борис Неустроев - Мандар Уус, исполнительный директор Союза кузнецов РС (Я), руководитель организационного комитета X выставки "Дархан Уус" Николай Акимов.
"С каждым годом выставка мастеров кузнечного дела "Дархан Уус" набирает обороты, расширяется география, увеличивается количество участников и посетителей выставки. В X юбилейной выставке принимают участие 55 народных мастеров из 17 районов республики. Отрадно, что в мероприятии принимает участие идейный вдохновитель и основоположник кузнечного дела в республике Борис Федорович Неустроев – Мандар Уус. Он воспитал огромное количество мастеров, и сегодня его ученики тоже принимают участие в выставке. Эта выставка является свидетельством передачи древних кузнечных традиций народа Саха молодому поколению", - отметил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев.
Председатель Союза кузнецов РС (Я), академик Академии духовности Борис Неустроев - Мандар Уус отмечает, что выставка "Дархан Уус" является уникальной площадкой для народных мастеров, хранящих и передающих молодому поколению секреты кузнечного дела. "Участвуя в выставке, народные мастера, кузнецы имеют возможность делиться своим опытом, внести свою лепту в возрождение традиций и культурных ценностей наших предков, популяризировать национальный вид искусства и приобщать к кузнечному делу молодое поколение мастеров", - уверен он.
В рамках юбилейной X выставки народные мастера из Алданского, Верхневилюйского, Вилюйского, Жиганского, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, Намского, Нюрбинского, Оленекского, Таттинского, Томпонского, Сунтарского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Хангаласского, Чурапчинского улусов и города Якутска представили большую коллекцию якутских ножей, клинков, бадаайы и других изделий. Кроме именитых мастеров, в мероприятии также принимают участие студенты средних профессиональных учебных заведений республики.
Народный мастер из с. Баяга Таттинского улуса Афанасий Колодезников рассказал, что кузнечным делом занимается с 1998 года. "Моим учителем является именитый мастер Борис Неустроев – Мандар Уус. В основном занимаюсь изготовлением якутских ножей на заказ из нержавеющей стали".
Мастер из Хангаласского улуса Александр Данилов тоже рассказал, что увлекся кузнечным делом 20 лет назад: "Сегодня я на выставку привез свои изделия: якутские ножи и клинки, изготовленные по древним традициям кузнечного дела. Изготовление ножей занимает много времени, так как в работе я использую руду, которую собираю летом. Затем руду нужно отделить от примесей, покрошить, обжечь и сортировать. Это долгий процесс, поэтому изготовление одного ножа длится примерно полгода".
Традиционно в рамках выставки ожидаются состязания ведущих мастеров-изготовителей якутского ножа и мастер-классы по применению и заточке якутского ножа.
Также будут определены победители по номинациям: "Лучшая художественная композиция", "Лучший кухонный нож", "Лучший охотничий нож".
Победителю X юбилейной выставки "Дархан Уус" будет вручена специальная статуэтка, изготовленная известным якутским кузнецом Сарыалом Билюкиным.
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