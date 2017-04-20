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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 18 Мая, 17:07 |
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Якутск готовится к Межрегиональной универсальной промышленной выставке-ярмарке "ЯКУТИЯ ЭКСПО"
Официальную поддержку Межрегиональной универсальной промышленной выставке-ярмарке "ЯКУТИЯ ЭКСПО" оказывают Министерство промышленности Республики Саха (Якутия), Министерство по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия), Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), Союз «Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)».
На выставке будут открыты разделы:
ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
* Одежда, обувь, галантерея, ткани, часы, украшения, ювелирные изделия.
* ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР: канцелярские товары, школьная форма.
* Товары для детей, игрушки
* Товары для здоровья. Медицинские приборы домашнего применения. БАДы, диетическое питание. Товары для красоты.
* Парфюмерия, косметика, средства гигиены.
* Мебель, бытовая техника, посуда, предметы интерьера, товары для дома.
* Товары для отдыха, садово-парковая мебель, техника, аксессуары. Товары для спорта, спортивный инвентарь и снаряжение.
* Туризм и отдых. Туристические услуги и инвентарь, товары для охоты и рыболовства
* Информационные и компьютерные технологии, компьютеры и оргтехника.
* Транспорт. Автомобили, запчасти, аксессуары. Водный транспорт, лодки, катера, моторы.
* Рекламно-производственные и полиграфические услуги. Сувениры.
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
* Продукты питания, напитки
* Рыбная продукция, морепродукты
* Экологически чистые продукты питания (лечебное, диетическое и детское питание)
* Мед. Продукция пчеловодства. Лечебные травы; Травяные препараты и бальзамы
* Пищевые добавки и витамины; диетические продукты; гомеопатические препараты; семена лекарственных трав
* Дикоросы. Кедровый орех. Грибы. Ягоды и фруктово-ягодная продукция (джемы, повидло, пюре; концентрированные соки и сиропы)
* Сырье и оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности; минитехнологии.
* Оборудование и технологии для агропромышленных, животноводческих комплексов; сельхозтехника.
* Тара, упаковка, хранение и транспортировка.
Региональный журнал "Дальневосточный капитал" стал информационным партнером Межрегиональная универсальная промышленная выставка-ярмарка "ЯКУТИЯ ЭКСПО".
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