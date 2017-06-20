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18 Июля 2017, 10:41 | Регион сегодня

В Якутии поздравили тружеников и ветеранов алмазной промышленности

15 июля в г. Мирный состоялось торжественное собрание в честь 60-летия треста "Якуталмаз" и 25-летия АК "АЛРОСА"

15 июля в Доме культуры «Алмаз» г. Мирный состоялось торжественное собрание в честь 60-летия треста «Якуталмаз» и 25-летия АК «АЛРОСА».

В торжестве приняли участие Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков, Президент Акционерной Компании «АЛРОСА» Сергей Иванов, ветераны алмазной промышленности, члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА», представители восьми улусов алмазной провинции, руководители Мирнинского района, города Мирный и другие почетные гости.

Парламент Якутии также представили народные депутаты республики Юрий Николаев, Гульсум Бейсембаева и Василий Власов.

Церемония открытия праздничного мероприятия началась с торжественного вноса знамени ордена Ленина треста «Якуталмаз». Главные символы доблести и славы алмазной истории «Якуталмаза» и «АЛРОСА» внесли командир воздушного судна МИ-8 АО «Авиакомпании «АЛРОСА» Николай Машир и главный диспетчер Мирнинского специализированного шахтно-строительного треста Управления капитального строительства АК «АЛРОСА» Дмитрий Горун.

Затем всем участникам торжественного собрания была зачитана правительственная телеграмма с поздравлением Президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что «АЛРОСА» стала одной из самых успешных и конкурентоспособных отечественных корпораций, вошла в число признанных лидеров глобального алмазного рынка. Владимир Путин подчеркнул, что «АЛРОСА» подаёт пример высокой социальной ответственности, содействует повышению качества жизни людей и стабильному развитию региона.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков в своем выступлении отметил, что якутяне бережно хранят память о людях, чей труд лежит в основе сегодняшних достижений и благополучии не только алмазного края, но и всей республики.

«От имени парламента республики я передаю сердечный привет и поздравления всем труженикам, ветеранам алмазодобывающей промышленности нашей республики. Среди памятных дат, которые отмечает Якутия в этом году, есть еще одна знаменательная дата – это 120-летие со дня рождения одного из основателей государственности республики Максима Кировича Аммосова, который стоял у истоков промышленного освоения практически всех ведущих в настоящее время отраслей Якутии. Еще в 20 годах прошлого столетия Максим Кирович Аммосов вышел с инициативой к Академии наук СССР о проведении комплексной экспедиции по изучению природных ресурсов и производительности якутского края. И эта экспедиция, с невиданным для того времени масштабом по количеству и уровню ее участников, работала в течение шести лет. Тогда и были заложены основы широкого промышленного освоения рудных месторождений на территории нашей республики. Поэтому, в этот памятный юбилейный день, я хочу особо отметить богатую историю алмазодобывающей промышленности, состоящую из огромного труда, побед и достижений каждого из тех, кто связал свою жизнь с этой отраслью. Это труд сотен людей, начиная с каюров-проводников и колхозников до геологов-первопроходчиков и шахтеров. Сегодня, в этот юбилейный день, мы обязаны поименно вспомнить тех людей, которые стояли у истоков становления и развития алмазодобывающей промышленности Якутии, назвать имена легендарных руководителей алмазной компании – Виктора Тихонова, Льва Солдатова, Валерия Рудакова, Владимира Пискунова, Льва Сафонова, Вячеслава Штырова, и Героев труда Григория Семенова, Ивана Серебрякова, Раисы Томиловой, и также многих людей, имена которых золотыми буквами вписаны в историю алмазной отрасли республики. И, не случайно, результаты социального опроса, проведенного среди жителей республики, показали, что в сознании у большинства якутян, наряду с якутским героическим эпосом Олонхо, значительное место занимают алмазодобывающая отрасль и компания «АЛРОСА». Героический эпос Олонхо и якутские алмазы – вот главные бренды нашей республики. Сегодня Глава республики очень правильно подчеркнул, что Республика Саха (Якутия), и в исполнительной, и в законодательной части, всегда будет поддерживать лучшие инициативы, направленные на развитие, усиление социальной составляющей, поддержку ветеранов компании. В условиях партнёрских отношений, которые сложились у компании «АЛРОСА» с органами государственной власти Якутии, взаимодействие будет и в дальнейшем давать положительные результаты в экономику и социальную сферу Якутии и Российской Федерации в целом», - сказал спикер парламента.

В завершении выступления Александр Жирков объявил Благодарность Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) электрослесарю по обслуживанию и ремонту оборудования энергослужбы прииска "Водораздельные галечники" Мирнинского ГОКа Валерию Русину и начальнику группы строительного отдела Института «Якутнипроалмаз» Елизавете Филипповой. Также спикер вручил Благодарственное письмо заместителю начальника геологического отдела Ботуобинской геологоразведочной экспедиции Григорию Копылову.

 

Фото: Марии Васильевой (ЯСИА)

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Якутия  промышленность  Ил Тумэн  АЛРОСА  алмаз  Якуталмаз 


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