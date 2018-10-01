|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 18 Октября, 18:10 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 9, 2018
18.10 |У жителей Приморья спросят о состоянии дорожной сети в регионе
18.10 |Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
17.10 |Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
17.10 |Безработным поднимут размер пособия
17.10 |На карте Хабаровского края появилось село Дальневосточное
28 Сентября 2018, 18:35Якутия бьет в одну точку Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
18 Октября 2018, 17:14 | Регион сегодня
Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
В ходе второго (очередного) пленарного заседания Госсобрания (Ил Тумэн) второго созыва 18 октября народные депутаты республики дали согласие главе Якутии Айсену Николаеву на назначение кандидатуры Владимира Солодова на должность председателя Правительства РС(Я).
По итогам тайного голосования кандидатуру Владимира Солодова поддержал 51 народный депутат, против проголосовали восемь парламентариев.
Спикер якутского парламента Пётр Гоголев поздравил Владимира Солодова с получением согласия на назначение на ответственную должность и от имени депутатского корпуса пожелал успешной работы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Теги: Ил Тумэн Республика Саха
Loading...
Новости раздела
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- В Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
- Генеральным директором АО "Аэропорт Якутск" стал Сергей Игнатенко
- Айсен Николаев вступил в должность главы Республики Саха (Якутия)
- На Сахалине приступают к строительству комбината Росрезерва
- В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
- Лучший вариант строительства моста через Лену определится в результате конкурса
- Во Владивостоке во время ВЭФ Якутия намерена подписать более 35 соглашений
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект создания Арктического ТОРа в Якутии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram
30 Августа 2018, 10:30Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.