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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В обновленный вариант госпрограммы по развитию Арктики включены предложения Минэкономики Якутии
Напомним, что в состав сухопутных территорий Арктической зоны РФ предлагается включить территории 13 муниципальных образований республики (Абыйского, Аллаиховского, Анабарского, Булунского, Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Момского, Нижнеколымского, Оленекского, Среднеколымского, Усть-Янского и Эвено- Бытантайского районов), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Управлении по работе со СМИ Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я).
Как известно, в новом проекте программы акцент сделан на «опорные зоны» развития. Одной из таких зон определена «Северо-Якутская» опорная зона. Ее каркасом станет транспортная инфраструктура единой системы Северного морского пути и внутренних водных путей судоходных рек Ленского бассейна. Таким образом, опорная зона включает Анабарскую, Приленскую и Индигирскую территории комплексного развития.
Межрегиональный эффект Северо-Якутской опорной зоны обусловлен позитивным влиянием на развитие тяготеющих к ней территорий Красноярского края, Чукотского автономного округа и Магаданской области, завязанных на Северный морской путь. Отмечается, что хозяйственная деятельность данных территорий прямо или косвенно зависит от состояния и развития инфраструктуры внутреннего водного транспорта Северо-Якутской опорной зоны.
Как пояснили в Минэкономики Якутии, в план мероприятий по формированию зоны будут включены необходимые научные исследования, программы по опережающей целевой подготовке кадров для инвестиционных проектов, развитию малого и среднего предпринимательства в сфере производства продовольствия, других видов местной продукции, товаров и услуг, востребованных на этапе строительства и эксплуатации вновь создаваемых в Арктике производств, а также иных вспомогательных видов экономической деятельности и развития туризма.
Развитие Северо-Якутской опорной зоны будет выстроено путем рационального природопользования, стимулирования реализации инвестпроектов по освоению месторождений углеводородов на шельфе и на материковой части арктической зоны, «якорных» объектов твердых полезных ископаемых на суше: крупных и уникальных месторождений алмазов, золота, цветных и редкоземельных металлов.
Основными мерами по совершенствованию инфраструктуры является реконструкция морского порта в Тикси, модернизация флота и строительство судов, обеспечивающих грузоперевозки внутренним водным транспортом, развитие Жатайского судоремонтного завода, строительство дноуглубительной техники и обеспечение гарантированных габаритов внутренних водных путей Ленского бассейна.
В перспективе, реализация проекта должна обеспечить базу для развития всего Севера-Востока России и мостом для расширения сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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