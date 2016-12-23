Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 20 Января, 00:59 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 59 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 860 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
19.01 |
В обновленный вариант госпрограммы по развитию Арктики включены предложения Минэкономики Якутии
19.01 |
Статус резидента ТОР "Камчатка" присвоен ещё двум предприятиям региона
19.01 |
Авиакомпания "Аврора" сделала первый полет в город Тында Амурской области
19.01 |
На конкурентоспособность Магаданского механического завода подействуют новые энерготарифы
19.01 |
Дочерняя структура Корпорации развития Дальнего Востока зарегистрирована на Сахалине
статьи раздела
Часовой пояс
23 Декабря 2016, 09:00
Ли Сон У, заведующий кафедрой исследования портов и логистики Корейского морского института: Корее по пути с Китаем и Россией Успех концепции "Один пояс и один путь" и направление политики "Евразийская инициатива"
статьи раздела
Компании
22 Декабря 2016, 15:21
Хабаровский судостроительный завод нащупывает конъюнктуру рынка Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) рассчитывает на своих, дальневосточников. Небольшие пассажирские или промысловые суда - были бы заказчики, заводчане утверждают, что готовы подстроиться под их потребности.
статьи раздела
Финансы
22 Декабря 2016, 12:50
Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР: Бизнес нам доверяет и чувствует наше плечо Расширение круга банков-партнеров, укрепление связей с бизнес-сообществом региона, повышение рейтинга надежности, 20-процентный рост обращений предпринимателей за поддержкой - таковы итоги работы Гарантийного фонда Приморского края в уходящем году. Об этом "Дальневосточн капиталу" рассказала исполнительный директор фонда Ксения ПЛЕТЦЕР.
статьи раздела
Финансы
22 Декабря 2016, 12:11
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": Забота о персонале может быть выгодной Ни для кого не секрет, что в текущих экономических условиях многие компании сознательно сдерживают рост заработных плат. Тем не менее задача удержания ценных сотрудников актуальна во все времена. И именно для решения этого вопроса предприятия стараются сохранять социальные пакеты.
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
19 Января 2017, 16:13 | Регион сегодня

В обновленный вариант госпрограммы по развитию Арктики включены предложения Минэкономики Якутии

В процессе подготовки госпрограммы социально-экономического развития Арктики до 2020 года и дальнейшую перспективу, проект которой планируется внести на рассмотрение правительства страны 1 февраля, Якутией внесены предложения в части изменения состава Арктической зоны РФ.

Напомним, что в состав сухопутных территорий Арктической зоны РФ предлагается включить территории 13 муниципальных образований республики (Абыйского, Аллаиховского, Анабарского, Булунского, Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Момского, Нижнеколымского, Оленекского, Среднеколымского, Усть-Янского и Эвено- Бытантайского районов), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Управлении по работе со СМИ Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я).

Как известно, в новом проекте программы акцент сделан на «опорные зоны» развития. Одной из таких зон определена «Северо-Якутская» опорная зона. Ее каркасом станет транспортная инфраструктура единой системы Северного морского пути и внутренних водных путей судоходных рек Ленского бассейна. Таким образом, опорная зона включает Анабарскую, Приленскую и Индигирскую территории комплексного развития.

Межрегиональный эффект Северо-Якутской опорной зоны обусловлен позитивным влиянием на развитие тяготеющих к ней территорий Красноярского края, Чукотского автономного округа и Магаданской области, завязанных на Северный морской путь. Отмечается, что хозяйственная деятельность данных территорий прямо или косвенно зависит от состояния и развития инфраструктуры внутреннего водного транспорта Северо-Якутской опорной зоны.

Как пояснили в Минэкономики Якутии, в план мероприятий по формированию зоны будут включены необходимые научные исследования, программы по опережающей целевой подготовке кадров для инвестиционных проектов, развитию малого и среднего предпринимательства в сфере производства продовольствия, других видов местной продукции, товаров и услуг, востребованных на этапе строительства и эксплуатации вновь создаваемых в Арктике производств, а также иных вспомогательных видов экономической деятельности и развития туризма.

Развитие Северо-Якутской опорной зоны будет выстроено путем рационального природопользования, стимулирования реализации инвестпроектов по освоению месторождений углеводородов на шельфе и на материковой части арктической зоны, «якорных» объектов твердых полезных ископаемых на суше: крупных и уникальных месторождений алмазов, золота, цветных и редкоземельных металлов.

Основными мерами по совершенствованию инфраструктуры является реконструкция морского порта в Тикси, модернизация флота и строительство судов, обеспечивающих грузоперевозки внутренним водным транспортом, развитие Жатайского судоремонтного завода, строительство дноуглубительной техники и обеспечение гарантированных габаритов внутренних водных путей Ленского бассейна.

В перспективе, реализация проекта должна обеспечить базу для развития всего Севера-Востока России и мостом для расширения сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: Арктика 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Отрасль
22 Декабря 2016, 09:15
Власти Хабаровского края намерены поддержать пищевиков и переработчиков "Наш выбор 27" - такое название получил продуктовый бренд Хабаровского края, ставший победителем в конкурсе, организованном региональными властями по созданию логотипа местного производителя.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
21 Декабря 2016, 10:00
В алмазной республике зафиксирован кинобум Если раньше Республика Саха ассоциировалась с мамонтами, оленями и бриллиантами, то теперь, возможно, к этому ряду прибавится термин "якутское кино".
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2016, 17:46
За год ученые заповедника "Командорский" идентифицировали 207 особей горбатых китов на Камчатке В 2016 году в рамках Программы экологического мониторинга в ходе морских учетов китообразных научные сотрудники заповедника "Командорский" сделали 3420 фотоснимков горбатых китов для фотоидентификации. Последующий анализ данных позволил выявить 207 отдельных особей горбачей, встреченных в акватории заповедника в период открытой навигации малых судов – с мая по ноябрь.
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2016, 17:00
Во Владивостоке состоится презентация новых томов исторического альбома "Пути великих свершений" 23 декабря во Владивостоке в 15.00 часов в ГБУК "Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького" состоится презентация исторического альбома "Пути великих свершений", 5 том "Якутия познает себя" и 6 том "Из глубин древности".
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2016, 15:00
Единственный в России иглу-отель готовится к открытию нового сезона на Камчатке Иглу-комплекс разместился на территории "Начикинского" санатория. Комплекс украшен скульптурными композициями из снега и льда.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика