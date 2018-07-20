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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 03 Августа, 10:15 |
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Егор Борисов: на сложном экономическом фоне компания "АЛРОСА" продолжит работать устойчиво
По его завершении Юрий Петрович, а также Глава РС(Я) Егор Борисов и исполняющий обязанности президента АК «АЛРОСА» Илья Рящин ответили на вопросы журналистов. Юрий Трутнев отметил, что развитие «АЛРОСА» имеет принципиальное значение для жизни республики, но одновременно важно и для Российской Федерации в целом, поскольку компания является практически единственной в стране, имеющей доминирующее положение на мировом рынке.
Как рассказал вице-премьер Правительства РФ, на совещании были обсуждены итоги деятельности компании по всем направлениям: производству, системам продаж, геологоразведке, инновациям и корпоративному управлению.
Внимательно проанализированы все вопросы, по которым правительство может помочь компании. Поскольку сегодня в федеральных нормативно-правовых актах есть целый ряд аспектов, которые недостаточно полно учитывают специфику работы АК «АЛРОСА».
По итогам совещания, продолжил Юрий Трутнев, будет проведена работа с федеральными органами власти по совершенствованию и уточнению законодательной и нормативной базы таким образом, «чтобы они не мешали, а помогали компании работать».
При этом обсуждение всех вопросов развития компании «АЛРОСА» идет совместно с главой и руководством республики. По мнению полпреда Президента России в Дальневосточном федеральном округе, здесь не может быть разных позиций, тем более что компания стала публичной, а это накладывает дополнительную ответственность на обе стороны. «Сегодня стоит задача по увеличению прозрачности и привлекательности «АЛРОСА» для того чтобы сделать ее хорошим объектом для инвестиций, росту капитализации компании» - сказал Юрий Трутнев.
Он заострил внимание журналистов на развитии нового для компании направления – золотодобычи. Говоря о затягивании процесса со стороны Министерства природных ресурсов РФ, полпред подчеркнул, что добывать золото в Якутии на определенных участках не сможет никакая другая компания кроме «АЛРОСА». «Его добудет или «АЛРОСА» или никто другой. В последнем случае потеряет бюджет Российской Федерации. К сожалению, Минприроды России по этому вопросу работает слишком медленно. По приезду в Москву будем с этим разбираться. Совершенно очевидно, у нас сейчас экономическая ситуация такова, что нужно работать быстро и эффективно, а не носить бумаги из кабинета в кабинет», - категорично выразился Юрий Трутнев.
Первый вице-президент компании «АЛРОСА» Илья Рящин, отвечая на вопрос о сумме долгосрочных контрактов компании, сообщил, что ежегодный объем реализации компании составляет порядка 5 миллиардов долларов, по долгосрочным контрактам реализуется до 70% добываемых компанией алмазов. В ближайшие три года, добавил Рящин, ситуация не изменится.
Кроме того, в ходе совещания обсуждался вопрос о выплате дивидендов по итогам 2014 года, но окончательное решение будет принято к ближайшему собранию акционеров компании.
Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов сообщил, что действующее руководство компании заверило участников совещания в том, что на сложном экономическом фоне компания продолжит работать устойчиво. Кроме того, значимым итогом встречи является детальное изучение направлений развития компании и определение конкретных проблем, требующих решения на федеральном уровне.
Егор Борисов также сделал акцент на согласованности позиций федерального правительства и руководства республики: «Позиция Правительства Российской Федерации по деятельности компании «АЛРОСА» отвечает нашим чаяниям, требованиям и пожеланиям. Более того, сегодня расставлены приоритеты в развитии компании, достигнуто понимание в вопросах развития перспективных направлений и получена поддержка со стороны Юрия Петровича»
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www.egorborisov.ru
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