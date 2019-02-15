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"Колмар" наращивает инвестиции в якутские проекты
Об этом сообщила председатель совета директоров «Колмар Груп» Анна ЦИВИЛЕВА.
По ее словам, в 2018 году «Колмар» инвестировал в проекты в Якутии порядка 15 млрд рублей. В 2019 году ожидаемый объем привлекаемых инвестиций составит 30 млрд рублей. Общий объем инвестиций ГК «Колмар» в Якутии составит более 120 млрд рублей.
В ТОР «Южная Якутия» компания реализует два крупных инвестиционных проекта: Горно-обогатительные комбинаты «Денисовский» и «Инаглинский». Объем добычи угля по ГОК «Инаглинский» в 2018 году составил 2,6 млн тонн в год, к 2022 году он должен увеличиться до 15,4 млн тонн. ГОК «Денисовский» в 2018 году поставил 3,1 млн тонн угля, к 2021 году объем добычи должен увеличиться до 7,1 млн тонн.
Досье «Дальневосточного капитала»: Группа компаний «Колмар» - российский холдинг, объединяющий угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии. Помимо двух ГОКов («Инаглинского» и «Денисовского»), «Колмар» строит морской угольный терминал в порту Ванино.
Журнал "Дальневосточный капитал", январь-февраль, 2019 год.
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