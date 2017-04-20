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Четверг| 20 Апреля, 13:52 |
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Сингапурский конгломерат Keppel заинтересовался нефтегазовыми проектами Якутии
Инвестиционный потенциал проекта «Геологическое изучение и промышленное освоение Западно-Анабарского участка недр Республики Саха (Якутия)» представителям группы компаний Keppel презентовал министр инвестиционного развития и предпринимательства Антон Сафронов, а также исполняющий обязанности генерального директора ГБУ «Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)» Юлиана Диряхова.
Антон Сафронов рассказал, что реализация крупномасштабной добычи нефти и газа на Западно-Анабарском лицензионном участке в дальнейшем может рассматриваться как стартовая площадка для геологического изучения и последующего освоения углеводородных ресурсов Лено-Анабарского прогиба. По этому критерию проект освоения Западно-Анабарского участка имеет достаточно низкие риски.
Президент компании Keppel Offshore & Marine Ltd г-н Ленг Йо Онг отметил, что Россия, с ее огромными запасами нефти и газа, является перспективным партнером для группы компаний Keppel. В настоящий момент совместно с ПАО «НК «Роснефть» реализуются проекты по технологическому и инженерному сотрудничеству. Исполнительный директор компании Keppel Singmarine Ltd г-н Абу Бакар Модэ сообщил, что их компания выражает заинтересованность в совместной реализации нефтегазовых проектов Республики Саха (Якутия).
Синергия с сингапурской энергетической компанией Pavilion и японским партнером может стать отправной точкой в реализации проекта «Геологическое изучение и промышленное освоение Западно-Анабарского участка недр Республики Саха (Якутия)».
В результате переговоров сингапурской стороной было принято решение рассмотреть проект более детально, изучить экономику и логистическую составляющую проекта в разрезе потенциального экспорта на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Мы рады, что провели переговоры с крупнейшим мировым строителем и технологическим лидером из Сингапура. Совместная реализация проекта может стать примером того, как компетенции и технологии лидеров мирового рынка могут быть использованы для решения не только глобальной задачи, но в первую очередь развития нефтегазовой отрасли Республики Саха (Якутия) с участием мировых игроков», - прокомментировал Антон Сафронов.
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