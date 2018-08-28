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19 Июня 2017, 11:10 | Регион сегодня |

В Якутии "сварили" первый стык магистрального газопровода "с. Асыма – с. Бердигестях"

В настоящее время в Якутии природный газ поставляется в 96 населенных пунктов в Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Намском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Мирнинском, Ленскиом районах, а также в г. Якутск. Всего в Республике Саха (Якутия) построено и введено в эксплуатацию более 7 400 км газовых сетей, газифицировано более 100 тыс. объектов.

В Горном улусе состоялось торжественная церемония сварки первого стыка магистрального газопровода «с. Асыма – с. Бердигестях». Согласно планов Программы газификации, первый газ по данному газопроводу будет подан на объекты села Бердигестях уже в 2018 году, сообщает Министерство промышленности и геологии РС(Я), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республика Саха (Якутия).

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РС (Я) Алексей Колодезников, Министр промышленности и геологии РС (Я) Андрей Панов и Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Иван Макаров.

Данный газопровод начал строиться в рамках реализации государственной программы «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы».  Строительство газопроводов выполнено СМУ ОАО «Сахатранснефтегаз» по заданию Министерства промышленности и геологии Якутии.  

Данное мероприятие стало одним из многих в рамках подготовки и празднования в сентябре 2017 года - 50-летия газификации Республики Саха (Якутия). 50 лет назад газ впервые поступил на промышленные и жилые объекты города Якутска, данное событие ознаменовало собой новый этап развития Якутской АССР.

2017 год также является знаковым для Горного улуса – ровно 10 лет  здесь подали газ в первое село Бясь-Кюель. Работа по газификации села проводилась в очень трудных условиях: мешали непроходимые топи и болота, суровые климатические условия, определенные проблемы с финансированием, но тем значимее успех и более весома заслуга строителей газопровода. В последующем состоялся приход газа в село Кюерелях, а в 2016 году АО «Сахатранснефтегаз» завершило строительство магистрального газопровода к с. Асыма.

В соответствии с планом газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) на период 2017 - 2018 годы планируется продолжение строительства магистрального газопровода до села Бердигестях, внутрипоселковых газовых сетей села Асыма и разработка проектно-сметной документации внутрипоселковых газовых сетей села Бердигестях.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: газификация 


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