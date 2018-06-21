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В Якутии за год вложат в газификацию республики более 1 млрд рублей
Более 1 млрд рублей за счет внебюджетных средств в 2017 году направят в Якутии на газификацию, заявил на брифинге министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) Андрей Панов.
План финансирования мероприятий по газификации населенных пунктов и обеспечению надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2017 год составляет 1 069 364 тыс. рублей, из которых 705 млн. рублей профинансировал ОАО «РИК Плюс» за счет реализации акций АК «Алроса» (ПАО), 350 млн. рублей – средства ОАО «Сахатранснефтегаз», 13,7 млн. рублей – ОАО «АЛРОСА-Газ», уточнил глава республиканского минпрома, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
По словам Андрея Панова, на эти средства будет газифицировано 5 населенных пунктов республики - сёла Дябыла и Туора-Кюель Чурапчинского улуса, сёла Тарат и Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса и село Асыма Горного улуса. В общей сложности голубое топливо появится в 1 900 жилых домах. Будет построено 59,7 км газопроводов, из них 10 км магистрального газопровода, 49,7 км внутрипоселковых и уличных газопроводов.
Как сообщил Андрей Панов, в конце прошлой недели в Горном улусе состоялось торжественная церемония сварки первого стыка магистрального газопровода «Село Асыма – село Бердигестях». Газ на объекты Бердигестяха будет подан уже в 2018 году. Панов отметил, что в прошлом году проблема была озвучена жителями района на встрече с главой республики, по итогам которой Егор Борисов дал поручение решить вопрос и включить газопровод в госпрограмму.
В настоящее время в Якутии природный газ поставляется в 96 населенных пунктов в Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Намском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Мирнинском, Ленскиом районах, а также в город Якутск. Всего в Республике Саха построено и введено в эксплуатацию более 7 400 км газовых сетей, газифицировано более 100 тыс. объектов.
В соответствии с Планом газификации населенных пунктов на период 2017–2018 годы планируется продолжение строительства магистрального газопровода до села Бердигестях, внутрипоселковых газовых сетей села Асыма и разработка проектно-сметной документации внутрипоселковых газовых сетей села Бердигестях.
Газификация населенных пунктов в Якутии осуществляется в соответствии с государственной программой «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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