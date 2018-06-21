В Якутии за год вложат в газификацию республики более 1 млрд рублей

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 10 Июля, 00:00 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
09.07 |
Аэропорт Хабаровск (Новый) за полгода принял 946,2 тысяч пассажиров
09.07 |
Во Владивостоке продолжается реформа общественного транспорта
09.07 |
Мэрия Хабаровска ищет 1,2 млрд рублей, чтобы "привязать" город к объездной дороге
09.07 |
Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
09.07 |
В Хабаровске увеличился спрос на подержанные авто стоимостью до полумиллиона рублей
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
19 Июня 2017, 16:25 | Регион сегодня |

В Якутии за год вложат в газификацию республики более 1 млрд рублей

Голубое топливо придет почти в две тысячи домов

Более 1 млрд рублей за счет внебюджетных средств в 2017 году направят в Якутии на газификацию, заявил на брифинге министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) Андрей Панов.  

План финансирования мероприятий по газификации населенных пунктов и обеспечению надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2017 год составляет 1 069 364 тыс. рублей, из которых 705 млн. рублей профинансировал ОАО «РИК Плюс» за счет реализации акций АК «Алроса» (ПАО), 350 млн. рублей – средства ОАО «Сахатранснефтегаз», 13,7 млн. рублей – ОАО «АЛРОСА-Газ», уточнил глава республиканского минпрома, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

По словам Андрея Панова, на эти средства будет газифицировано 5 населенных пунктов республики - сёла Дябыла и Туора-Кюель Чурапчинского улуса, сёла Тарат и Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса и село Асыма Горного улуса. В общей сложности голубое топливо появится в 1 900 жилых домах. Будет построено 59,7 км газопроводов, из них 10 км магистрального газопровода, 49,7 км внутрипоселковых и уличных газопроводов.

Как сообщил Андрей Панов, в конце прошлой недели в Горном улусе состоялось торжественная церемония сварки первого стыка магистрального газопровода «Село Асыма – село Бердигестях». Газ на объекты Бердигестяха будет подан уже в 2018 году. Панов отметил, что в прошлом году проблема была озвучена жителями района на встрече с главой республики, по итогам которой Егор Борисов дал поручение решить вопрос и включить газопровод в госпрограмму.

В настоящее время в Якутии природный газ поставляется в 96 населенных пунктов в Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Намском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Мирнинском, Ленскиом районах, а также в город Якутск. Всего в Республике Саха построено и введено в эксплуатацию более 7 400 км газовых сетей, газифицировано более 100 тыс. объектов.

В соответствии с Планом газификации населенных пунктов на период 2017–2018 годы планируется продолжение строительства магистрального газопровода до села Бердигестях, внутрипоселковых газовых сетей села Асыма и разработка проектно-сметной документации внутрипоселковых газовых сетей села Бердигестях.

Газификация населенных пунктов в Якутии осуществляется в соответствии с государственной программой «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы».

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: газификацию 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика