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19 Октября 2016, 12:55 | Регион сегодня

Кандидатура на пост главы правительства республики Саха одобрена профильным комитетом парламента Якутии

Егор Борисов на расширенном заседании постоянного комитета парламента республики по государственному строительству и законодательству Государственного Собрания (Ил Тумэн) представил кандидатуру Евгения Чекина на должность Председателя Правительства Якутии.

Напомним, в  соответствии   с пунктом 7 статьи 72 Конституции (Основного Закона) Республики Саха (Якутия)  руководитель субъекта вносит парламенту республики предложение о даче согласия на назначение кандидатуры, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республика Саха (Якутия).

В своем представлении Егор Борисов объяснил народным депутатам свой выбор и охарактеризовал кандидата. Он подчеркнул, что Евгений Чекин имеет два высших образования - с отличием  окончил  Ярославскую государственную медицинскую академию и Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит». Работал на Станции скорой медицинской помощи, главным врачом санатория-профилактория Ярославской области. С 2003 по 2009 год трудился  в учреждениях институтов регионального развития Ярославской области.   В 2009 году поступил на государственную гражданскую службу в   Правительство Ярославской области. В августе 2011 года Евгений Чекин был приглашён на должность руководителя Департамента государственно-частного партнёрства Министерства экономики и промышленной политики Якутии, а в 2012 году назначен заместителем министра экономики республики. Егор Борисов считает его управленцем новой формации, который имеет опыт работы в области инвестиционной политики и знает проблемы и перспективы развития Якутии.

«Я остановился на кандидатуре Евгения Чекина, так как знаю его с первых дней появления в Якутии, видел его работу в интересах развития региона. Трудясь в министерстве экономики, он принимал непосредственное участие в разработке и принятии нормативно-правовой базы по развитию государственно-частного партнерства в Республике Саха (Якутия), что позволило  запустить 17 проектов ГЧП по строительству 28 объектов образования и культуры на общую сумму более 11 млрд рублей. Также реализуются 2 концессионных соглашения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на общую сумму более 1,5 млрд руб.»,  - выделил глава республики Егор Борисов.

Отметим, что  по итогам 2015 года Якутия занимает 14 место в Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства.
Также глава отозвался и об активной работе кандидата  по формированию благоприятного инвестиционного климата, внедрению соответствующего Стандарта деятельности органов исполнительной власти, налаживанию системы взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и институтами развития,  развитию инфраструктуры институтов развития республики. Чекин проводит работу по привлечению российских и иностранных инвесторов в приоритетные инвестиционные проекты  Якутии, в том числе по строительству мостового перехода через реку Лена, им внедряются новые инструменты территориального развития региона – создана территория опережающего социально-экономического развития «Индустриальный парк «Кангалассы», принято положительное решение о создании  новой ТОСЭР «Южная Якутия». Глава Якутии напомнил депутатам о первоочередных задачах развития республики на ближайшую перспективу - разработке и реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2030 года с горизонтами до середины 2050 года, внедрении проектного метода управления для повышения эффективности государственного управления, а также обеспечении благоприятного инвестиционного климата и привлечения инвестиций.   

Помимо этого Евгений Чекин состоит в «первой сотне» резерва управленческих кадров  Якутии  и федеральном резерве управленских кадров.

«Самое главное - нам  нужен руководитель с системным подходом решения проблем. Он компетентный, ответственный, принципиальный и требовательный руководитель. Владеет современными методами управления. Беспартийный, что тоже немаловажный фактор. Подбор сделан с учётом деловых качеств кандидата на должность и с учётом интересов республики», –  резюмировал Егор Борисов.

Евгений Чекин рассказал о своих рабочих планах в случае избрания на пост премьера Якутии. Ключевыми задачами развития республики он видит: выполнение обязательств перед гражданами в части социального и коммунального обеспечения; формирование сбалансированного бюджета на приемлемом уровне дефицита; создание предпосылок и обеспечение устойчивости экономического развития за счет привлечения инвестиций в развитие социальной сферы и коммунального хозяйства; привлечение инвестиций в реальный сектор экономики, прежде всего в малый и средний бизнес; решение вопроса санации стратегических и жизнеобеспечивающих предприятий. Также он поделился своим видением работы по каждому сектору экономики республики.

«Уверен, что главная задача Правительства Якутии сейчас – выработать механизмы и инструменты, которые позволят республике продвинуться вперёд. Я чётко понимаю, насколько ответственным является пост председателя Правительства республики. Благодарен Егору Афанасьевичу за оказанное доверие работать в его команде», - сказал Евгений Чекин.

Народные депутаты задали будущему председателю правительства ряд вопросов. После  обсуждения  члены постоянного комитета Ил Тумэна поддержали кандидатуру и рекомендовали Государственному Собранию (Ил Тумэн) дать согласие на назначение Евгения Чекина на должность председателя Правительства Якутии.
Окончательное решение о даче согласия будет принято на XXIV (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) пятого созыва 25 октября.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: Ил Тумэн 


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