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ВТБ выдал предприятиям Якутии более 860 млн рублей за квартал
Кредитно-документарный портфель банка в Якутии на 1 октября 2016 составил 5,7 млрд рублей (рост 8,6% к аналогичному периоду прошлого года). Из них портфель по среднему бизнесу – 3,4 млрд рублей (рост 5,9% за год), сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу банка.
Основную часть кредитно-документарного портфеля формируют: предприятия транспорта (58,8%), строительства (16,7%), добычи драгоценных камней и металлов (10,1%), торговли (6,3%), сферы услуг (5,3%) и сельского хозяйства (1,5%).
Объем привлечения средств клиентов в ВТБ в Якутии на 1 октября 2016 года составил 11,9 млрд рублей, что на 33,7% превышает показатели аналогичного периода 2015 года.
Как прокомментировал руководитель дирекции банка ВТБ по Республике Саха (Якутия) Петр Птицын: «В прошедшем квартале мы профинансировали одно из крупнейших сельхозпредприятий в регионе - Якутскую птицефабрику, что соответствует общероссийскому тренду на рост инвестиций в АПК. Мы планируем расширять работу с региональными производителями в рамках льготных программ господдержки. Также ВТБ продолжает наращивать объем привлеченных средств в сегменте малого и среднего бизнеса, предоставляя предприятиям комплексные решения по обслуживанию расчетных счетов и современную систему управления ликвидностью».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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