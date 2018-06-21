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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Проект по строительству города умного земледелия предлагает рассмотреть властям Якутии Япония
В рамках краткосрочного визита представители японской компании встретились с первым заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексеем Стручковым.
В ходе встречи стороны обсудили возможные перспективные направления сотрудничества, главным образом в сфере сельского хозяйства. Японской стороной был предложен к рассмотрению проект «Строительство города умного земледелия». У «JFE Engineering» уже есть положительный опыт ведения тепличного хозяйства в губернаторстве Хоккайдо в г. Томакомай, также строятся теплицы в городах Саппоро и Ниигата.
На встрече говорилось, что «умное» оборудование и технологии выращивания овощей могут быть использованы в проекте «Тепличный комплекс «Покровский».
Сразу после встречи делегация посетила Хангаласский район для ознакомления с территорией, где возможно строительство будущего «города умного земледелия», для оценки текущей инфраструктуры.
Ранее делегация посетила круглогодичный тепличный комплекс «Саюри», где уже применяются инновационные японские технологии. Отметим, что JFE Engineering занимает первое место по производству стали и труб на внутреннем рынке Японии. Помимо этого, в сферы деятельности JFE Engineering входит энергетика, развитие городской инфраструктуры и сельское хозяйство. Взаимодействие в сфере сельского хозяйства является одним из ключевых пунктов плана, предложенного Премьер-министром Японии Синдзо Абэ в мае текущего года в Сочи, в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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