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19 Декабря 2018, 11:02 | Регион сегодня |

Арктический научный центр может быть создан в Якутии

Власти Якутии предлагают создать в регионе Арктический научный центр в рамках проекта Северо-Якутской опорной зоны, чтобы проводить системные научные исследования в области естественных и социальных наук

 Об этом сообщил ТАСС заместитель министра экономики региона Василий ДЕСЯТКИН.

«Арктический научный центр планируется создать в рамках функционирования Северо-Якутской опорной зоны. Мы считаем, что наша опорная зона должна базироваться не только на добывающих проектах, но и научных. В настоящее время проект находится на рассмотрении в Минэкономразвития РФ», - сказал Десяткин.

В качестве одного из вариантов размещения будущего научного центра рассматривается поселок Тикси Булунского района. «Там уже есть проекты, в частности, по изучению дельты реки Лена, существуют заповедные зоны, куда приезжают ученые для проведения исследований. Мы хотим углубить научные исследования и связать их с социальными проектами, которые позволили бы выработать, например, стандарты и показатели качества жизни в Арктике», - пояснил собеседник агентства.

Законопроект о создании опорных зон в российской Арктике планируется рассмотреть до конца 2018 года. В августе 2017 года правительство утвердило новую редакцию государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ». Общий объем средств, выделяемых на программу из федерального бюджета, составляет более 190 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться по трем направлениям - развитие опорных территорий, Северного морского пути и судоходства в Арктике, а также создание нового оборудования и технологий.

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2018 год. 

 

 

Теги: Арктика  наука  Арктический научный центр 


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