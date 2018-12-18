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Арктический научный центр может быть создан в Якутии
Об этом сообщил ТАСС заместитель министра экономики региона Василий ДЕСЯТКИН.
«Арктический научный центр планируется создать в рамках функционирования Северо-Якутской опорной зоны. Мы считаем, что наша опорная зона должна базироваться не только на добывающих проектах, но и научных. В настоящее время проект находится на рассмотрении в Минэкономразвития РФ», - сказал Десяткин.
В качестве одного из вариантов размещения будущего научного центра рассматривается поселок Тикси Булунского района. «Там уже есть проекты, в частности, по изучению дельты реки Лена, существуют заповедные зоны, куда приезжают ученые для проведения исследований. Мы хотим углубить научные исследования и связать их с социальными проектами, которые позволили бы выработать, например, стандарты и показатели качества жизни в Арктике», - пояснил собеседник агентства.
Законопроект о создании опорных зон в российской Арктике планируется рассмотреть до конца 2018 года. В августе 2017 года правительство утвердило новую редакцию государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ». Общий объем средств, выделяемых на программу из федерального бюджета, составляет более 190 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться по трем направлениям - развитие опорных территорий, Северного морского пути и судоходства в Арктике, а также создание нового оборудования и технологий.
Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2018 год.
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