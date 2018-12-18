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Якутия хочет свой бензин
Как отметил глава республики Айсен НИКОЛАЕВ, правительство прежде всего волнует ценовая доступность топлива для населения, сообщает ЯСИА.
Сегодня в Якутии нет ни одного предприятия, производящего ГСМ. Поэтому республика вынуждена завозить более миллиона тонн топлива из Иркутской области и других регионов. Тем временем, повышение цен на ГСМ будет продолжаться, так как на мировом рынке нефть дорожает. Также из-за изменения федерального налогового законодательства выросли акцизы на бензин.
«В данном случае больше всего страдают регионы, у которых нет собственных предприятий по производству топлива», - сказал Айсен Николаев в передаче «Открытый разговор с Ил Дарханом» на НВК «Саха».
На территории Якутии нет ни одной заправки крупных нефтяных компаний, таких как «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть». В республике работают только предприятия «Саханефтегазсбыт», «Туймаада нефть», «Сибойл». «Им сегодня приходится тяжело, потому что оптовая цена на бензин растет очень быстро. За эти полгода цена на бензин выросла почти на 10 рублей. На заправках республики розничная цена увеличилась на 5 рублей», - констатировал глава Якутии.
Как сказал глава республики, если в прошедшие годы прибыльным считалось крупное производство с объемом до миллиона тонн, то сегодня, по оценке экспертов, стало рентабельным производство до 10 тысяч тонн топлива. Стоимость строительства таких заводов, производящих до 20-30 тысяч тонн бензина, - около $ 45-50 млн.
В схеме организации производства, которую планируется реализовать в регионе, все финансирование должно идти от инвестора. Регион должен только предоставить участок для предприятия. При этом огромным плюсом является то, что газопроводы находятся в собственности республики - у «Сахатранснефтегаза».
«Если инвестор начнет работу, а проект получит хорошее продвижение, то завод, будь то нефтеперерабатывающий или газоперерабатывающий, заработает минимум через три-четыре года. Эту работу мы уже начали. Надеемся, что к 2022 году будем производить в республике собственное топливо. В этом случае мы уже сами будем регулировать цены на бензин и дизтопливо, что положительно скажется для населения, а также создаст здоровую конкуренцию на рынке», - подчеркнул Айсен Николаев.
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