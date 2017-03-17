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Избран президент Ассоциации оленеводов Севера, Сибири и Дальнего Востока России
Делегаты съезда приняли решение организовать Ассоциацию оленеводов Севера, Сибири и Дальнего Востока вместо действовавшего ранее Союза оленеводов Российской Федерации. Также на съезде утверждён новый Устав Ассоциации, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.
В ходе выборов президента Ассоциации оленеводов Глава Тянского национального наслега, председатель Ассоциации оленеводов Республики Саха (Якутия) Арсентий Николаев предложил избрать президентом Ассоциации первого заместителя председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии Анатолия Добрянцева. Делегат съезда Мария Погодаева предложила избрать президентом делегата от Ямало-Ненецкого автономного округа, руководителя оленеводческого предприятия Михаила Яра. В поддержку кандидатуры А.А. Добрянцева выступил председатель Союза оленеводов Чукотки, директор СХП «Канчаланский» Чукотского автономного округа Олег Ятынто.
По итогам открытого голосования кандидатуру Анатолия Добрянцева поддержали 58 делегатов съезда, кандидатуру Михаила Яра – 23.
Таким образом, Анатолий Добрянцев избран президентом Ассоциации оленеводов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.
Вновь избранный президент Ассоциации выразил благодарность за поддержку его кандидатуры. Анатолий Добрянцев отметил, что имеет опыт работы в оленеводстве в качестве зоотехника, много лет работал директором оленеводческого совхоза «Момский» в Момском улусе Якутии. «Всего в арктических и северных улусах Якутии работал в течение 18 лет. Как зооинженер знаю всю технологию разведения, кормления, выпаса оленей. Работа президента Ассоциации оленеводов Севера, Сибири и Дальнего Востока требует многих управленческих решений. Это работа с Правительством РФ, Государственной Думой, Министерством сельского хозяйства РФ, с губернаторами и главами регионов страны, с вице-губернаторами, курирующими отрасль оленеводства. Будем работать вместе», – сказал он.
По предложению Анатолия Добрянцева избран состав Правления и Ревизионной комиссии Ассоциации оленеводов Севера, Сибири и Дальнего Востока России из 10 человек. В состав Правления вошёл ещё один народный депутат республики – генеральный директор Акционерного общества «Таба» Александр Слепцов.
Досье "Золотого Рога": Добрянцев Анатолий Анатольевич. Родился 29 января 1958 года в с. Кытыл-Дюра Орджоникидзевского района Якутской АССР. Образование: высшее, кандидат экономических наук. В 1983 году окончил Якутский государственный университет по специальности «зооинженерия». В 2000 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление» с квалификацией «менеджер». В 2006 году присуждена учёная степень кандидата экономических наук. Специальность: зооинженерия, государственное и муниципальное управление Место работы: первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Трудовая деятельность:
1975 – 1976 гг. - рабочий совхоза «Орджоникидзевский»;
1976 – 1978 гг. - служба в рядах Советской Армии;
1983 – 1984 гг. - зоотехник совхоза «Искра»;
1984 – 1987 гг. - I секретарь Момского районного комитета ВЛКСМ;
1987 – 1988 гг. - инструктор Момского районного комитета КПСС;
1988 – 1990 гг. - главный зоотехник, заместитель директора совхоза «Искра»;
1990 – 1993 гг. - директор совхоза «Момский»;
1993 – 2000 гг. - первый заместитель главы администрации Нижнеколымского района;
07.2000 – 12.2000 г. - проректор по производственной работе Якутской государственной сельскохозяйственной академии;
2000 – 2002 гг. - глава администрации Хангаласского улуса;
2002 – 2007 гг. - глава муниципального района «Хангаласский улус»;
2007 – 2013 гг. - первый заместитель министра охраны природы Республики Саха (Якутия);
С 2 октября 2013 года - первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва.
Сопредседатель Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия), председатель Общественной организации Республики Саха (Якутия) «Потомки государевых ямщиков», президент Федерации Республики Саха (Якутия) по якутским прыжкам.
Награды и звания:
Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия).
Отличник охраны природы Республики Саха (Якутия).
Отличник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).
Отличник государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия).
Почётный работник торговли Республики Саха (Якутия).
Ветеран физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия).
Награждён медалью «За вклад в развитие города Покровска».
Почётный гражданин Момского, Нижнеколымского, Хангаласского районов, Почётный гражданин с. Кытыл-Дюра Хангаласского района.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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