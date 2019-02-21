|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 20 Марта, 16:23 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Якутия готовится перейти на газомоторное топливо
«Федеральное финансирование составит около 810 млн рублей, региональное - на уровне 590 млн рублей, 1,9 млрд рублей - привлечение внебюджетных средств», ‒ озвучил Председатель Правительства в ходе рабочего совещания.
Концепция развития газомоторного топлива была внесена в правительство РФ. В документе определены основные направления развития газомоторного топлива, работы с субъектами Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, развития газозаправочной инфраструктуры, развития производства техники и ее потребления. Программа предусматривает создание и расширение сети автогазозаправочных станций на территории региона за счет строительства станций и центров по переводу автомобилей на газобаллонное оборудование по всей территории республики, перевод автотранспортных средств на газомоторное топливо, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
«Для нас эта программа важна по двум причинам: во-первых, у нас существует целый ряд населенных пунктов, где есть источник сырья, но достаточно затруднены поставки традиционного моторного топлива, а во-вторых, по оценкам перевод на газомоторное топливо обеспечит существенную экономию. Если сейчас у нас всего 48 станций, то в рамках реализации программы появится еще 50», ‒ подчеркнул Владимир Солодов.
Отметим, что использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет уменьшить стоимость перевозок на 15-25 процентов, снизить выбросы токсичных веществ в окружающую среду.
- Глава Якутии высказался об усилении мер по борьбе с незаконной миграцией
- В Якутии открылась выставка-ярмарка, посвящённая будущему Арктики
- Якутия готовится перейти на газомоторное топливо
- Владимир Путин подписал указ о переименовании Минвостокразвития России
- "Колмар" наращивает инвестиции в якутские проекты
- X юбилейная выставка кузнецов "Дархан Уус" собрала лучших мастеров Якутии
- В Якутске открылась галерея местных сельхозпроизводителей
- ТОР "Южная Якутия" запущен уникальный добычный комплекс
- АЛРОСА в январе реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $281,5 млн
- Первый на Дальнем Востоке акселератор для стартапов собирает заявки
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.