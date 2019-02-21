|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 21 Марта, 05:23 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Якутии открылась выставка-ярмарка, посвящённая будущему Арктики
Одним из мероприятий к пятилетию этого события стала выставка-ярмарка местных производителей «Арктика – территория инноваций», открывшаяся в ТР «Кружало».
Выставку посетил министр по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии Александр Саввинов. Он обошёл все экспозиции и отметил, что Арктика является уникальным регионом, требующим к себе особого подхода, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
«Мы впервые проводим подобную выставку, посвящённую поискам новых идей и изобретений, потому что Арктика требует решения многих вопросов, в том числе транспортных, очень осложняющихся из-за отдалённости региона. Я считаю, что данная выставка окажет большое содействие в решении многих проблем», — сказал министр.
Саввинов подчеркнул, что сегодня пройдёт круглый стол по разработке стратегии комплексного развития арктических регионов, на котором внимание будет уделено многим темам, начиная от промышленности и заканчивая вопросами улучшения условий жизни. Глава министерства уверен, что в скором времени президентом Владимиром Путиным будет подписан указ о внесении в группу арктических улусов ещё восьми (на данный момент к арктической зоне относятся пять улусов республики).
К словам министра присоединился президент Торгово-промышленной палаты республики Владимир Членов, по словам которого выставка стала способом заглянуть в будущее Арктики. Он отметил, что Арктика богата уникальной зелёной продукцией, которую ожидают во всем мире, и попросил всех присутствующих не быть равнодушными к важным вопросам развития региона, пообещав выслушать все идеи и решения.
- Глава Якутии высказался об усилении мер по борьбе с незаконной миграцией
- В Якутии открылась выставка-ярмарка, посвящённая будущему Арктики
- Якутия готовится перейти на газомоторное топливо
- Владимир Путин подписал указ о переименовании Минвостокразвития России
- "Колмар" наращивает инвестиции в якутские проекты
- X юбилейная выставка кузнецов "Дархан Уус" собрала лучших мастеров Якутии
- В Якутске открылась галерея местных сельхозпроизводителей
- ТОР "Южная Якутия" запущен уникальный добычный комплекс
- АЛРОСА в январе реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $281,5 млн
- Первый на Дальнем Востоке акселератор для стартапов собирает заявки
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.