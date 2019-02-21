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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 21 Марта, 05:23 |
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Глава Якутии высказался об усилении мер по борьбе с незаконной миграцией
– Произошедшее в Якутске в ночь на 17 марта циничное преступление всех нас потрясло. Жительницу Якутска, одинокую мать, возвращавшуюся домой к дочери, во дворе дома силой затолкали в машину, увезли и изнасиловали. Правоохранительные органы сработали оперативно, все трое подозреваемых задержаны по горячим следам.
Понимаю мотивы жителей Якутска, собравшихся вчера вечером на стихийный митинг. Особый общественный резонанс дело вызвало именно потому, что наглую выходку совершили мигранты, граждане Киргизии.
Якутия – многонациональная республика, здесь проживает более 120 национальностей. Мы не можем допустить, чтобы одно преступление привело к межнациональной розни.
Мы не выступаем против представителей какой-то одной национальности, мы против незаконной миграции, против преступности, какой бы национальности она ни была.
Да, Север всегда славился гостеприимством, но гость, попирающий законы и традиции хозяев – это не гость, а захватчик, которому надо дать отпор.
Наша миграционная политика должна быть и будет направлена на защиту интересов жителей республики. Мы усилим меры по борьбе с незаконной миграцией и главным ее источником – незаконным предпринимательством. Будем выявлять незаконных мигрантов и депортировать их. Если необходимо, будем принимать новые ограничительные и запретительные меры в отношении трудовых мигрантов.
Все преступления, совершаемые мигрантами, будут на особом контроле правоохранительных органов. Особый спрос будет с руководителей национальных общин.
Сегодня я провел ряд личных встреч: с министром внутренних дел Владимиром Прокопенко, начальником УФСБ Алексеем Пахомовым, представленным на должность прокурора республики Олегом Нарковским, главой города Якутска Сарданой Авксентьевой. Обсудили вопросы незаконной миграции, разжигания межнациональной розни. Дал ряд поручений по пресечению незаконной предпринимательской деятельности – источника и рассадника преступности. Вместе с тем мы должны понимать, что незаконную миграцию организуют и способствуют ее распространению местные жители.
Надо начинать с себя, действовать законными экономическими методами.
Зачастую привлечение иностранных трудовых мигрантов обусловлено отнюдь не нехваткой рабочих рук, а желанием руководителей малого и среднего бизнеса сэкономить на зарплате и социальных пакетах для работников. При этом одновременно в органах службы занятости состоят на учете безработные жители республики, ищущие работу в этой же сфере.
Каждый житель республики имеет выбор – поддерживать своих или мигрантов. Пока, к сожалению, мы голосуем за незаконное предпринимательство кошельком. Незаконные предприниматели не платят налоги, поэтому товары и услуги у них дешевле. Зачастую, когда мы пытаемся закрыть незаконную торговую точку по продаже тех же фруктов – получаем жалобы от местных жителей.
Завтра в Якутск должны прибыть представители органов государственной власти Республики Кыргызстан. Будут проводить работу с диаспорой по недопущению впредь таких вопиющих инцидентов среди своих земляков.
Борьба с незаконным предпринимательством и незаконной миграцией, которая провоцирует национальные конфликты и обостряет криминогенную обстановку – наша общая задача. Задача республиканских и муниципальных властей, правоохранительных и надзорных органов, общественных организаций и средств массовой информации, жителей республики. Уверен, что, объединившись, мы с этой задачей справимся – все вместе.
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