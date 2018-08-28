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Суббота| 01 Сентября, 08:13 |
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Изменения в бюджете коснутся параметров Инвестиционной программы Якутии
«По результатам проведённой работы по уточнению параметров Инвестиционной программы бюджета республики изменения составили на общую сумму 5 млрд 382 млн рублей», - сообщил министр. Большая часть этих средств, по словам министра, «были направлены на обеспечение источниками финансирования неосвоенных лимитов средств Инвестиционной программы Якутии на 2015 год в сумме 3 млрд 794 млн рублей». Попросту говоря, данные средства будут направлены на завершение недостроенных объектов 2015 года. «Также были дополнительные расходы на сумму 388 млн рублей. Уменьшение по мероприятиям программы составили 1 млрд 198 млн рублей», - добавил докладчик.
В итоге, общий объём изменённой Инвестпрограммы республики на 2016 год составит 22 млрд 246 млн рублей, в том числе за счёт средств республиканского государственного бюджета - 16 млрд 096 млн рублей, федеральных средств - 4 млрд 997 млн рублей и за счёт безвозмездных поступлений от негосударственных организаций - 1 млрд 151 млн рублей.
По словам Валерия Жондорова, причинами изменения параметров Инвестиционной программы Якутии послужили обеспечение объёмов софинансирования расходных обязательств, связанных с участием республики в государственных программах Российской Федерации; пересмотр сроков ввода объектов, исходя из степени строительной готовности на текущий момент, наличие проектно-сметной документации и заключение муниципально-частных контрактов.
Отвечая на вопрос председателя бюджетного комитета Ил Тумэна Юрия Николаева о позиции парламента Якутии о недопустимости изменения перечня объектов Инвестиционной программы республики на 2016 год, первый премьер-министр Правительства республики Павел МАРИНЫЧЕВ заверил, что перечень объектов не будет изменён. «Перечень определён нами совместно. Но учитывая неопределённости, с которыми мы столкнулись, считаем опасным начинать строительство новых объектов», - пояснил он. Таким образом, перечень объектов Инвестиционной программы республики на 2016 год остаётся неизменным, но реализовывать новые проекты будут по мере поступления средств.
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