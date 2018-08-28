Елена Голомарева: Государственный бюджет республики не должен экономить на арктических и северных районах

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 20 Сентября, 23:48 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 67 р.
1 EUR 78 р.
100 JPY 5900 р.
10 CNY 970 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
20.09 |
Хабаровчане пошли в "Альфа-Мобайл"
20.09 |
Приморцы защищают интересы дальневосточных пчеловодов на "Апиславии"
20.09 |
Во Владивостоке активизируют борьбу с "серой" зарплатой
20.09 |
В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
20.09 |
В аэропорту Магадана зайдет на посадку двухпалубный Boeing 747-400
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:20
Русский принимает гостей Представители власти Приморья - об ожиданиях от Восточного экономического форума
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
20 Апреля 2018, 12:21 | Регион сегодня

Елена Голомарева: Государственный бюджет республики не должен экономить на арктических и северных районах

В парламенте республики состоялось заседание постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики под руководством Елены Голомаревой.
 
 

Елена Голомарева:

 

Елена Голомарева:

 
Елена Голомарева:
 

Члены комитета обсудили ряд вопросов, которые будут направлены на рассмотрение тридцать пятого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 25-26 апреля, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.    
 
Одним из спорных стал проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», представленный министром финансов Республики Саха (Якутия) Валерием Жондоровым.
 
В своем докладе он отметил положительную динамику увеличения общего объема доходов государственного бюджета республики, подчеркнув при этом, что сохраняются риски, связанные с особенностями структуры экономики региона, связанной с преобладанием добывающих отраслей в валовом региональном продукте. Кроме того, в целях погашения долгов за 2017-й год и обеспечения сбалансированности государственного бюджета Правительственной комиссией по повышению эффективности расходов были представлены предложения по приоритизации мероприятий государственных программ и непрограммных расходов, которые также коснулись социально-экономической деятельности северных и арктических районов региона.
 
Так, в расходной части госбюджета уменьшены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе на организацию занятости отдыха детей на производственных базах коренных родовых общин, оленеводческих бригад и рыболовецких хозяйств в размере 250 тысяч рублей.
 
Средства сокращены и на обеспечение транспортной доступности на социально значимые внутриулусные авиалинии государственной программы «Развитие транспортного комплекса на 2018-2020 год». 44 млн 353 тыс рублей секвестировано на предоставление субсидий по финансовому обеспечению транспортных затрат, связанных с завозом расширенного ассортимента социально значимых продовольственных товаров авиационным и автомобильным транспортом.
 
Кроме того, оптимизация в северных и арктических районах коснулась направлений рыбохозяйственного комплекса, заготовки, переработки и реализации промысловой продукции, использования и охраны охотничьих угодий, и укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения республики.
 
Народные депутаты Елена Голомарева и Виктор Губарев выразили свое несогласие с таким решением. Они отметили, что жизнеобеспечение северных и арктических районов республики должно быть приоритетным при рассмотрении статьи расходов в государственном бюджете республики.
 
«Как мы собираемся развивать Арктику, если сегодня сокращаем финансирование многих жизненно важных направлений. Жизнь на Севере и без того трудная. Секвестированные средства, даже если это небольшие суммы, как, например, 250 тысяч рублей на организацию питания детей   во время летнего отдыха на производственных базах коренных родовых общин, оленеводческих бригад и рыболовецких хозяйств, имеют очень важное значение на местах. Поэтому вопрос о не допущении сокращения финансовых средств, предусмотренных на социально-экономическое развитие арктических и северных районов в рамках республиканских государственных программ, комитет будет выносить на уровень парламента и правительства республики», - отметила Елена Голомарева.  
 
Вице-спикер Виктор Губарев считает целесообразным мероприятия по оптимизации госпрограмм, которые сегодня, по словам министра финансов республики, проводятся для повышения минимального размера оплаты труда в регионе, но он подчеркнул, что это не должно происходить за счет средств, направленных на поддержку северных и арктических улусов.
 
На заседании комитета также был заслушан отчет аудитора Счетной палаты Республики Саха (Якутия) Екатерины Федоровой о проделанной за 2017 год работе по контролю расходов бюджета на охрану окружающей среды и сельского хозяйства. Обсуждены и приняты поправки к проекту федерального закона № 33276-7 «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», вносимого Правительством Российской Федерации.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Ил Тумэн  бюджет 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:41
Восход "Звезды" продолжается Режим ТОР позволил ускорить строительство суперверфи в Большом Камне и инфраструктуры для нее
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика