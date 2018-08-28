|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 20 Сентября, 23:48 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Елена Голомарева: Государственный бюджет республики не должен экономить на арктических и северных районах
|
|
Члены комитета обсудили ряд вопросов, которые будут направлены на рассмотрение тридцать пятого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 25-26 апреля, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.
Одним из спорных стал проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», представленный министром финансов Республики Саха (Якутия) Валерием Жондоровым.
В своем докладе он отметил положительную динамику увеличения общего объема доходов государственного бюджета республики, подчеркнув при этом, что сохраняются риски, связанные с особенностями структуры экономики региона, связанной с преобладанием добывающих отраслей в валовом региональном продукте. Кроме того, в целях погашения долгов за 2017-й год и обеспечения сбалансированности государственного бюджета Правительственной комиссией по повышению эффективности расходов были представлены предложения по приоритизации мероприятий государственных программ и непрограммных расходов, которые также коснулись социально-экономической деятельности северных и арктических районов региона.
Так, в расходной части госбюджета уменьшены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе на организацию занятости отдыха детей на производственных базах коренных родовых общин, оленеводческих бригад и рыболовецких хозяйств в размере 250 тысяч рублей.
Средства сокращены и на обеспечение транспортной доступности на социально значимые внутриулусные авиалинии государственной программы «Развитие транспортного комплекса на 2018-2020 год». 44 млн 353 тыс рублей секвестировано на предоставление субсидий по финансовому обеспечению транспортных затрат, связанных с завозом расширенного ассортимента социально значимых продовольственных товаров авиационным и автомобильным транспортом.
Кроме того, оптимизация в северных и арктических районах коснулась направлений рыбохозяйственного комплекса, заготовки, переработки и реализации промысловой продукции, использования и охраны охотничьих угодий, и укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения республики.
Народные депутаты Елена Голомарева и Виктор Губарев выразили свое несогласие с таким решением. Они отметили, что жизнеобеспечение северных и арктических районов республики должно быть приоритетным при рассмотрении статьи расходов в государственном бюджете республики.
«Как мы собираемся развивать Арктику, если сегодня сокращаем финансирование многих жизненно важных направлений. Жизнь на Севере и без того трудная. Секвестированные средства, даже если это небольшие суммы, как, например, 250 тысяч рублей на организацию питания детей во время летнего отдыха на производственных базах коренных родовых общин, оленеводческих бригад и рыболовецких хозяйств, имеют очень важное значение на местах. Поэтому вопрос о не допущении сокращения финансовых средств, предусмотренных на социально-экономическое развитие арктических и северных районов в рамках республиканских государственных программ, комитет будет выносить на уровень парламента и правительства республики», - отметила Елена Голомарева.
Вице-спикер Виктор Губарев считает целесообразным мероприятия по оптимизации госпрограмм, которые сегодня, по словам министра финансов республики, проводятся для повышения минимального размера оплаты труда в регионе, но он подчеркнул, что это не должно происходить за счет средств, направленных на поддержку северных и арктических улусов.
На заседании комитета также был заслушан отчет аудитора Счетной палаты Республики Саха (Якутия) Екатерины Федоровой о проделанной за 2017 год работе по контролю расходов бюджета на охрану окружающей среды и сельского хозяйства. Обсуждены и приняты поправки к проекту федерального закона № 33276-7 «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», вносимого Правительством Российской Федерации.
- В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
- Лучший вариант строительства моста через Лену определится в результате конкурса
- Во Владивостоке во время ВЭФ Якутия намерена подписать более 35 соглашений
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект создания Арктического ТОРа в Якутии
- На севере Якутии найдены древние волки
- Цифровая экономика в вечной мерзлоте
- Природному парку Якутии "Ленские столбы" подарили новый статус
- Якутские озера распределят между аквафермерами
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- В Якутии запустят "мамонтовые" электронные торги к началу ВЭФ
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.