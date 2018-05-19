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20 Июня 2018, 13:09 | Регион сегодня |
В доходную часть госбюджета Республики Саха (Якутия) поступило 177 224,7 млн рублей
Народные депутаты рассмотрели проекты законов республики "Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2017 год" и "О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (законодательная инициатива врио Главы Республики Саха (Якутия), первое чтение).
Состоялось заседание постоянного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Заместитель председателя постоянного комитета парламента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Атаманченко провел заседание комитета, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.
В работе комитета приняли участие народные депутаты Андрей Акимов, Гаврил Алексеев, Александр Корякин, Алиш Мамедов, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) Данил Саввинов, министр финансов РС(Я) Валерий Жондоров, министр архитектуры и строительного комплекса РС(Я) Вера Кузакова, первый заместитель министра финансов РС(Я) Павел Багынанов, заместитель министра финансов РС(Я) Виктор Пушмин, заместитель министра финансов РС(Я) Иван Алексеев, руководитель департамента по бюджету министерства финансов РС(Я) Ирина Тугаринова, руководитель департамента по работе с федеральными программами и госкапвложениям министерства экономики РС(Я) Иван Елисеев, аудитор Счетной палаты РС (Я) Елена Пищулина, старший помощник прокурора РС (Я) Егор Неустроев, специалисты министерств и ведомств.
С информацией по законопроектам выступил министр финансов РС(Я) Валерий Жондоров, который отметил, что исполнение доходной части государственного бюджета республики в 2017 году проходило в непростых условиях, вытекающих из особенностей структуры экономики республики. Так, за прошлый год главный финансовый документ республики уточнялся пять раз. Изменения вносились в связи с переменами в оценке прогноза основных показателей социально-экономического развития республики на текущий год и плановый период, связанных с дополнительным поступлением федеральных и целевых безвозмездных средств, изменением источников финансирования дефицита госбюджета, а также в целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности республики.
По итогам 2017 года в доходную часть государственного бюджета республики поступило 177 224,7 млн. рублей, в том числе: налоговых доходов 87 711 млн. рублей; поступление неналоговых доходов составило 24 355,1 млн. рублей при годовом плане 25 703,2 млн. рублей; безвозмездных поступлений при плане 65 027,3 млн. рублей, фактически поступило 65 158,5 млн. рублей (100,2%).
Основное невыполнение прогнозных назначений произошло по налогу на прибыль организаций. Существенное влияние на поступление оказала волатильность курса рубля по отношению к доллару, а также наличие возвратов по нефтедобывающей отрасли. В целом, было отмечено, что доходная часть госбюджета за последние пять лет возросла на 30 процентов.
Размер расходов государственного бюджета в 2017 году составил 195 576,4 млн. рублей. Кассовое исполнение расходов государственного бюджета за указанный период составило 186 304,9 млн. рублей, или 95,3% от уточненной сводной бюджетной росписи. Объем государственного долга вырос на 15,4% и составил по состоянию на 1 января 2018 года 51 816 млн. рублей.
Такой рост был связан с принятием мер по финансированию дефицита бюджета. Были покрыты разницы средств между привлечением и погашением заимствований в виде облигационных займов, бюджетных кредитов и банковских кредитов на общую сумму 5 113 млн. рублей, а также увеличением обязательств по государственным гарантиям на сумму 1 805 млн. рублей.
Но в целом, госдолг не превысил верхнего предела, установленного законом Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в сумме 52 494 млн. рублей, и сегодня Якутия входит в группу субъектов Российской Федерации с высокой долговой устойчивостью.
В ходе работы участники заседания также обсудили исполнение расходов государственного бюджета республики по государственным программам, таким как обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2019 годы, развитие государственно-частного партнерства и реализация долгосрочных инвестиционных проектов, повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Саха (Якутия) на 2012-2018 годы, развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы, газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы.
Следующим вопросом члены постоянного комитета рассмотрели законодательную инициативу народных депутатов Ю.Н. Садовникова, Д.А. Семенова, В.А. Атаманченко, А.А. Акимова, Г.Н. Алексеева о внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)»» (первое чтение). Комитет принял проект данного закона внести на рассмотрение очередного пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в первом чтении.
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