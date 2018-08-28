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Четверг| 20 Сентября, 23:38 |
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В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
«По первому этапу с 2015 по 2017 годы в Нерюнгринском районе отремонтировано и введено в эксплуатацию 65,2 км автодороги «Лена» с усовершенствованным типом покрытия», — сообщили ЯСИА в Минтрансе республики.
В ведомстве отметили, что в текущем году в районе будет введен в эксплуатацию участок автотрассы, общей протяженностью 32,5 км с новым качественным покрытием. При реализации очередного этапа строительства с 2019 — 2020 годы планируется заасфальтировать еще 52 км.
В дальнейшем ФКУ Упрдор «Лена» намерено реконструировать наиболее сложные участки. Речь идет о перевалах Нагорный (км 268 – км 283) и Эвота (Тит) (км 499 – км 505), а также Чульмаканской петле (км 414 – км 426). Все работы по третьему этапу строительства дороги должны быть завершены до 2025 года.
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