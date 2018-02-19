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Делегаты VII Съезда коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) встретились с руководством Ил Тумэн
Во встрече приняли участие первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолий Добрянцев, заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Виктор Губарев, а также народные депутаты республики, руководители профильных комитетов Ил Тумэн.
Приветствуя участников съезда, спикер Александр Жирков отметил плодотворную работу, проведенную по пунктам резолюции предыдущего Съезда, большую часть которой на сегодняшний день можно считать выполненной, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Так, одним из главных достижений является создание института Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия), при поддержке которого сегодня решаются многие нормотворческие вопросы и отстаиваются интересы коренных малочисленных народов Севера.
Приняты ряд законов, благодаря которым сегодня большая часть республики является территорией традиционного природопользования, а коренные малочисленные народы Севера имеют должную правовую защиту и социальные гарантии. В дальнейшем эти законы нуждаются в разумном использовании и расширении, подчеркнул спикер.
За последние пять лет в республике также значительно увеличилось финансирование традиционных отраслей народов Севера. Законы о кочевой семье и кочевой школе помогают семьям, занимающимся оленеводством и другими видами традиционного хозяйства, не отрываться от своих родных и близких. Пионерным направлением в поддержку коренных малочисленных народов Севера является принятие Закона Республики Саха (Якутия) "Об этнологической экспертизе".
«Нормотворческий опыт Республики Саха (Якутия) по защите прав и интересов коренных малочисленных народов Севера по своему содержанию и количеству является передовым и служит примером для других субъектов страны. Но наши законопроекты действуют только на территории республики, поэтому их правовое поле значительно сужается. Для того, чтобы все законы по защите прав коренных малочисленных народов Севера неукоснительно исполнялись, нужна системная работа. Необходимо не только усилие республиканских властей, знание своих прав представителями народов Севера и выполнение требований всех нормативно-правовых актов, но и поддержка со стороны федеральной власти. Нужен свод законов и оперативная, системная работа по их реализации с участием всех четырех составляющих. Надо искать новые подходы. Сегодня в парламенте республики 70 народных депутатов, из них только один является представителем коренных малочисленных народов Севера. Федеральное законодательство не позволяет представителям коренных малочисленных народов Севера иметь квоту в парламенте. Это тоже проблема, которую надо решать. Обо всем этом мы должны говорить открыто», - сказал Александр Жирков.
Участники VII Съезда коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) также внесли свои предложения.
Председатель Ассоциации эвенков Республики Саха (Якутия) Борис Николаев призвал всех делегатов принять активное участие в работе Съезда, быть творческими и инициативными. Руководитель Ассоциации чукчей Республики Саха (Якутия) Жанна Дьячкова рассказала об участии во II Съезде чукчей Якутии, прошедшем в селе Колымское в апреле 2017 года. "Основными вопросами съезда стали строительство детского сада и школы в селе Колымское, обеспечение жителей села ГСМ, поддержка языка и культуры. 31 января 2018 года на сходе населения территория Халарчинского наслега Нижнеколымского улуса была объявлена зоной трезвости. Сегодня мы ведем работу над официальным закреплением этого статуса”, - сообщила она.
Продумать принципы софинансирования между промышленными предприятиями, муниципальными районами и общинами коренных малочисленных народов Севера, на территории которых работают недропользователи, а также усилить полномочия парламента республики в реализации пунктов закона «Об этнологической экспертизе» предложил первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) Вячеслав Шадрин. Глава крестьянского фермерского хозяйства «Тополиное» Томпонского района Виктория Лебедева отметила необходимость поддержки небольших, местных проектов и оленеводства, как главной отрасли сельского хозяйства на Севере. Бригадир производственного кооператива кочевой родовой общины «Турваургин» Нижнеколымского района Николай Волков перечислил ряд проблем, с которыми сегодня сталкиваются оленеводы. Это задержка зарплаты, отсутствие молодых кадров и государственного обеспечения ветеринарными препаратами, также необходимость строительство интерната для детей чумработниц, регулярное обеспечение ГСМ и закупка техники.
Первый вице-спикер Анатолий Добрянцев рассказал о деятельности Национального союза оленеводов России, президентом которой является. В своем выступлении он указал на необходимость поддержки северного домашнего оленеводства в Российской Федерации, обеспечения представителей коренных малочисленных народов Севера государственной поддержкой, поиска источников финансирования со стороны федеральных институтов власти, поддержки кочевых семей и многие другие вопросы.
«Съезд касается не только местных проблем, но и всего социально-экономического, духовного и культурного развития республики. Отрадно, что уникальный законотворческий опыт, накопленный Якутией, сегодня распространяется по всей стране. В этом заслуга многих неравнодушных людей. Будем и дальше продолжать работу по строительству арктического законодательства», - пожелал Виктор Губарев.
Председатель постоянного комитета Ил Тумэн по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева, в свою очередь, поблагодарила Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александра Жиркова, народных депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) разных созывов, коллег из других регионов страны и лидеров коренных малочисленных народов Севера, кто все эти годы активно отстаивает вопросы защиты прав коренных малочисленных народов Севера на республиканском и федеральном уровне. «Сегодняшние достижения и уникальный опыт республики в данном вопросе – результат совместной работы», - сказала она. В своем выступлении руководитель постоянного комитета Ил Тумэн по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики внесла предложение о создании Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутии).
Подводя итоги, Александр Жирков поддержал предложение Елены Голомаревой. Он поручил включить в Ассамблею всех руководителей ассоциаций и самых активных представителей коренных малочисленных народов Севера республики. «Я бы хотел, чтобы решение о создании Ассамблеи было принято по итогам съезда», - подчеркнул он. Также спикер парламента поручил включить в резолюцию VII Съезда коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) все предложения, прозвучавшие на встрече.
За вклад в социально-экономическое развитие республики Благодарственным письмом Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) были награждены исполняющая обязанности заместителя исполнительного директора Северного форума, Международная организация северных регионов «Северный форум» Ольга Тимофеева-Терешкина, главный специалист сельскохозяйственного производственного кооператива «Факторий Томпо» Томпонского района Айталина Баишева и ветеран труда, солистка фольклорного ансамбля «Икээдэй» поселка Зырянка Верхнеколымского района Евдокия Слепцова.
Вручая Евдокие Константиновне награду, спикер парламента отметил особый дух древних традиций коренных малочисленных народов Севера, который несет в своих выступлениях солистка фольклорного ансамбля «Икээдэй». «Если этот дух не потеряется, культура коренных народов будет сохраняться», - отметил Александр Николаевич.
Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) награждены председатель сельскохозяйственного производственного кооператива коренных малочисленных народов Севера «Аттувги» Нижнеколымского района Александра Слепцова и доцент кафедры истории, этнологии, археологии исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова Валентина Акимова.
Кроме того, представители коренных малочисленных народов Севера республики были награждены в этот день Почетными грамотами постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
- Делегаты VII Съезда коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) встретились с руководством Ил Тумэн
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