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В Пекине обсудили вопросы поставки якутского газа в Китайскую Народную Республику

Компания Beijing Gas Group Company Ltd. выразила высокую заинтересованность в изучении основных параметров нефтегазовых лицензионных участков, располагающихся на территории Якутии, для осуществления дальнейших переговоров по вопросам поставки якутского газа в Китайскую Народную Республику.

В рамках рабочего визита в Китай делегации Республики Саха (Якутия) состоялась встреча с представителями Beijing Gas Group Company Ltd. в Пекине по вопросам поиска потенциальных рынков сбыта якутских углеводородных ресурсов. В ней приняли участие министр инвестразвития и предпринимательства Республики Саха (Якутия) Антон Сафронов, и.о. генерального директора Агентства инвестразвития Якутии Юлиана Диряхова, а также вице-президент китайского представительства Total г-н Стивен Чжан, представители китайской компании Beijing Gas Group Company Ltd. – технический директор по вопросам логистики и транспортировки г-н Ван Фэн, директор центра инвестиций и департамента управления инвестициями г-н Цзян Чиэнь.

В ходе деловой беседы стороны обсудили вопросы потенциального сотрудничества в деле экспорта республиканского нефтегазового потенциала на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания Beijing Gas Group Company Ltd. выразила высокую заинтересованность в изучении основных параметров нефтегазовых лицензионных участков, располагающихся на территории Якутии, для осуществления дальнейших переговоров по вопросам поставки якутского газа в Китайскую Народную Республику. Необходимо отметить, что в прошлом году поставка газа Beijing Gas Group Company Ltd. только в Пекинский регион составила 15 миллиардов кубических метров. К 2020 году необходимость поставки энергетических ресурсов Beijing Gas Group Company Ltd. в данный регион составит более 20 миллиардов кубических метров по информации представителей компании, что наглядно говорит о существенном имеющемся спросе на энергоресурсы в столицу Китайской Народной Республики.

Китайский партнер, компания Beijing Gas Group Company Ltd., входит в конгломерат Beijing Enterprises Group Ltd. и является ведущей компанией в области поставок природного газа, строительства газовой инфраструктуры и электрогенерации в Пекинском регионе. Компания управляет более чем 20 газовыми проектами в Китайской Народной Республике.

Стоит отметить, что у Beijing Gas Group Company Ltd. уже имеется успешный опыт работы в России. В ноябре 2016 года ПАО «НК «Роснефть» и Beijing Gas Group Company Ltd. подписали договор купли-продажи, акционерное и операционное соглашение в отношении продажи китайской компании 20% акций ПАО «Верхнечонскнефтегаз» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть»), соглашение о зоне взаимных интересов в отношении прилегающих лицензионных участков, а также соглашение о сотрудничестве в газовом бизнесе.

«Обеспечение рынка сбыта природных ресурсов является первым шагом к уверенности в том, что богатство наших недр будет монетизировано подобающим образом. На текущем этапе возможно обсуждение условий реализации, включая вопросы корпоративной социальной ответственности, которые зададут тон дальнейшему развитию человеческого капитала среди местного населения и объединят малые и средние производства в единую сеть для поддержки деятельности крупных проектов освоения нефтегазовых месторождений. Поиск надежных и платежеспособных покупателей является важным аспектом для Якутии при текущей конъюнктуре рынка, принимая во внимание потенциальный доступ к магистральному трубопроводу «Сила Сибири», который в свою очередь предоставит доступ к крупнейшему энергетическому и промышленному рынку Китайской Народной Республики, начиная с 2020 года», - отметил министр инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия) Антон Сафронов, - сообщает пресс-служба министерства инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия).

Журнал "Дальневосточный капитал".
 

Теги: Сила Сибири  Якутия  КНР  газ 


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