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Предложения парламента Якутии в закон "Об образовании в РФ" поддержаны профильным комитетом Госдумы

В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 19 июня в первом чтении рассмотрен и принят проект федерального закона № 438863-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (в части изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации)".

Законопроект был внесен в Государственную Думу Российской Федерации 10 апреля группой депутатов всех фракций. Согласно пояснительной записке, вносится уточнение о том, что преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации осуществляется на добровольной основе, не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации; право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования с учетом потребностей обучающихся и их родителей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.
 
Отметим, что этот законопроект вызвал значительный резонанс в субъектах Российской Федерации и широко обсуждался общественностью Республики Саха (Якутия).
 
Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на прошедшем 8 июня пленарном заседании обсудил и принял решение о необходимости доработки проекта федерального закона.
 
Парламент Якутии направил предложения и рекомендовал Комитету по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации включить в рабочую группу по доработке законопроекта своих представителей – народных депутатов Егора Жиркова, Антонину Григорьеву.
 
Спикер Ил Тумэна Александр Жирков 12 июня при встрече с председателем Комитета по образованию и науке Вячеславом Никоновым и заместителем Председателя Государственной Думы Российской Федерации, руководителем фракции КПРФ Иваном Мельниковым ознакомил их с предложениями Республики Саха (Якутия) по законопроекту.
 
Представитель парламента Якутии, народный депутат Егор Жирков провел рабочие встречи с представителями парламентских фракций партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ в Государственной Думе Российской Федерации.
 
Егор Жирков, единственный из законодателей субъектов Российской Федерации, 15 июня принял участие в заседании профильного комитета Государственной Думы и по поручению спикера Ил Тумэна Александра Жиркова озвучил предложения парламента Якутии.
 
Председатель Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов, ознакомившись с предложениями парламентариев Якутии, отметил их обоснованность.
 
В результате обсуждений, замечаний и предложений регионов в рамках рабочей группы достигнута договоренность о том, что ко второму чтению законодательная инициатива будет рассмотрена с учетом мнений субъектов Российской Федерации, депутатов, представляющих в Государственной Думе национальные республики, органов исполнительной власти.
 
Народный депутат Егор Жирков, комментируя пресс-службе Ил Тумэна итоги рабочих встреч с представителями парламентских фракций партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ в Госдуме, отметил, что предложения парламента Якутии концептуально учтены Комитетом по образованию и науке Государственной Думы  Российской Федерации.
 
Он сообщил, что при доработке законопроекта предлагается внести изменения в федеральные государственные образовательные стандарты, образовательные стандарты, а также разработать концепцию преподавания родных языков и создать фонд поддержки изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации, включая языки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
 
Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), представляя интересы региона, продолжает конструктивное сотрудничество с Федеральным Собранием Российской Федерации в работе над совершенствованием федерального законодательства.
 
Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: обучение  образование  язык  закон 


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