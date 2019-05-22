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21 Июня 2019, 12:15 | Регион сегодня |

Арктика накануне перемен

В Арктическую зону России вошли 13 муниципальных районов Республики Саха (Якутия)

Суровый климат, громадные территории, проблемы с транспортной доступностью и качественной связью - это лишь несколько штрихов, характеризующих будни жителей Республики Саха (Якутия), особенно тех из них, кто проживает за Полярным кругом.

Между тем, далеко не все эти территории были включены в Арктическую зону России, и многие годы руководство республики, депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) работали над тем, чтобы эта несправедливость была устранена. Поэтому здесь с воодушевлением восприняли Указ президента РФ Владимира ПУТИНА, подписанный 13 мая 2019 года, которым расширена Арктическая зона России, определяемая Указом от 2 мая 2014 года №296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации». К ранее включенным в Арктическую зону пяти муниципальным районам Республики Саха в соответствии с новым указом добавились еще восемь.

Арктике нужен закон

«Арктика - это уникальная часть нашей страны. Это территория особого типа освоения, которая сегодня играет стратегическую роль с точки зрения не только национальной безопасности, но и экономики. При этом в России, владеющей самой большой по площади арктической территорией, нет базового федерального закона об Арктической зоне, и не было четкого понимания состава арктической территории страны», - прокомментировал событие председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Петр ГОГОЛЕВ.

Включение нескольких крупных улусов в Арктическую зону страны поможет руководству республики в решении накопившихся в регионе проблем. В числе наиболее острых, по мнению председателя якутского парламента, - отсутствие развитой транспортной инфраструктуры, неудовлетворительное состояние энергообеспечения, сокращение объемов производства по отраслям экономики и упадок традиционных видов хозяйственной деятельности. Все это привело к сокращению численности населения, проживающего в Арктической зоне, с 1990 года в 2,2 раза.

«Ранее Владимир Путин, выступая на пленарном заседании V Международного форума «Арктика - территория диалога», заявил, что новая стратегия развития российской Арктики до 2035 года будет принята уже в этом году. Стратегия, как подчеркнул глава государства, должна объединить мероприятия национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов, - отметил Петр Гоголев. - Особое внимание будет уделено развитию транспорта и другой опорной инфраструктуры, которая является основой для будущих инвестиций и бизнес-инициатив».

Следующим шагом, по общему мнению народных депутатов Якутии, должны стать разработка и принятие федерального закона, который бы регламентировал государственную политику в области охраны окружающей среды, экологического мониторинга, защиты среды обитания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

Просчитать риски и преференции

В настоящее время идет обсуждение законопроекта «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», разработанного по поручению Владимира Путина Министерством развития Дальнего Востока и Арктики. На расширенном заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера его представил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КРУТИКОВ.

По его словам, уже подготовлена государственная программа по социально-экономическому развитию Арктической зоны России, которая определит основные направления развития Арктической зоны, а также меры государственной поддержки находящихся там населенных пунктов.

Он обратил внимание на то, что условия проживания и ведения бизнеса в Арктике жестче, чем на других территориях Дальнего Востока, где механизмы по стимулированию работы бизнеса уже действуют, поэтому необходимо просчитать все возможные риски. Основная цель разработчиков - стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности, а также создание экономической основы для опережающего социального развития и улучшения качества жизни в Арктике.

В пояснительной записке говорится, что одним из критериев получения статуса резидента Арктической зоны является минимальный объем капитальных вложений 500 тыс. рублей, которые должны быть осуществлены в течение первых трех лет. В документе также определены особенности осуществления градостроительной деятельности в Арктической зоне, особенности пребывания иностранных граждан на территории Арктики, установлены общие условия деятельности резидентов.

Законопроект в конце мая обсудили депутаты Ил Тумэна. Отмечая важность законопроекта, спикер парламента Петр Гоголев в очередной раз озвучил мнение якутян, подчеркнув, что необходимо принять базовый закон о развитии Арктической зоны Российской Федерации, в который законопроект «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» мог бы войти отдельными положениями. Участники обсуждения были едины во мнении, что он нуждается в доработке. В документе не отражен механизм взаимоотношения резидентов с объединениями коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционное хозяйство на обширных территориях; не оговариваются обязанности резидентов по охране окружающей среды, не учитываются положения международного законодательства об охране окружающей среды и коренных народов мира.

Как рассказал Петр Гоголев, обсуждение законопроектов, в том числе - по преференциям предпринимателям в Арктической зоне, будет продолжено на выездном заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации с участием членов комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, которое по инициативе Госсобрания (Ил Тумэн) состоится в Якутске 14 июня. По его итогам будут подготовлены конкретные предложения по совершенствованию законодательства в целях создания условий для реализации масштабных проектов освоения Арктики.

Досье "Дальневосточного капитала": Арктическая зона занимает 52,2% всей территории Республики Саха (Якутия). Эта территория характеризуется особыми экстремальными условиями жизнедеятельности человека. На 1 января 2019 года здесь проживало 67,714 тыс. человек. В состав Арктической зоны страны входят территории 13 муниципальных районов Республики: Абыйского, Аллаиховского, Анабарского национального (долгано-эвенкийского), Булунского, Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского национального эвенкийского, Момского, Нижнеколымского, Оленекского эвенкийского национального, Среднеколымского, Усть-Янского и Эвено-Бытантайского национального улусов.

Концепция арктической медицины

Еще одну важную тему держат на контроле в Госсобрании Республики Саха - оказание медицинской помощи жителям арктического региона. Как заметил председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев, тема арктической медицины стоит весьма остро и волнует всех. Суровые климатические условия, сложная транспортная доступность отражаются на организации медицинской помощи жителям арктических районов.

В числе проблем - слабая материально-техническая база, низкая кадровая обеспеченность северных ЦРБ, недостаток финансовых средств, обусловленный большими расходами на коммунальные затраты, приобретение продуктов питания и медикаментов; отсутствие или низкая скорость интернета, не позволяющая осуществлять оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.

Решить эти и иные проблемы в здравоохранении, по мнению Петра Гоголева, можно, выстроив отдельную концепцию арктической медицины, поскольку федеральная нормативная база не отражает особенности оказания медпомощи на севере. Механизм подушевого финансирования не приспособлен для регионов с низкой плотностью населения. Для того чтобы реально приблизить медпомощь к жителям Арктики, нужно сосредоточиться на развитии ее мобильных форм: организовать выездные бригады, создать во всех арктических районах вертолетные площадки санавиации, а также единую информационно-коммуникационную сеть телемедицины.

Одним словом, работы по обустройству арктических районов Якутии - непочатый край. Но указ, подписанный президентом России 14 мая, вселяет в депутатов Ил Тумэн и всех жителей республики оптимизм. Проблемы пока остаются, но теперь появляется возможность решить их в новой парадигме.

«Арктика нуждается в особой государственной политике. После долгих лет обсуждения переходим к конкретным делам. Мы ждем позитивных изменений. Арктика - в преддверии больших перемен, - отметила председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена ГОЛОМАРЕВА. - Жители Арктики должны быть уверены в своей экономической и социальной перспективе, они не должны быть оторванными от культурной, социальной, общественной жизни всей страны. Нам необходимы одно общее понимание, общий подход и взаимная поддержка всего, что делается для того, чтобы Арктическая зона республики, наконец, перестала быть окраиной и стала успешной, быстроразвивающейся, конкурентоспособной территорией». 

Ирина СЕРГЕЕВА

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год. 

Теги: Саха  Арктика  Якутия 


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