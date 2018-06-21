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В парламенте Республики Саха продолжается работа над проектом экологической доктрины Якутии

20 октября председатель постоянного комитета Ил Тумэна по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров провёл очередное заседание экспертной рабочей группы по подготовке документа.

Напомним, по инициативе спикера якутского парламента Александра Жиркова в Ил Тумэне разрабатывается проект экологической доктрины Якутии. Необходимость разработки своей республиканской экологической доктрины обусловлена тем, что на обширной территории Российской Федерации располагаются регионы с резко различающимися природно-географическими и климатическими условиями, к которым должны соответствовать более специфические экологические подходы. Главной экологической особенностью территории Якутии является замедленность биохимических процессов в биологической среде, отсюда скудность и повышенная ранимость растительного мира, медленная восстанавливаемость природной среды, особенно в арктической части северной республики. Поэтому на территории Якутии необходимо безопасное техногенное воздействие на природу, и этот главный принцип будет заложен в экологической доктрине Якутии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.

Виктор Фёдоров сообщил, что эксперты рабочей группы внимательно изучили проект экологического доктрины и внесли в рабочую группу свои предложения. Поправки внесли народный депутат республики Иван Андреев, заслуженный геолог республики Николай Кириллин и заместитель директора Научно-исследовательского института прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Василий Иванов.

Руководитель экспертной рабочей группы Виктор Фёдоров отметил, что проект экологической доктрины республики будет рассмотрен парламентом республики в осеннюю сессию 2016 года, в связи с чем предложил сформировать редакционную группу, дал поручения членам группы с конкретными датами исполнения. Он отметил, что в экологической доктрине Якутии будут учтены Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённые Президентом РФ 30 апреля 2012 года. «Проект будет дополнен отдельными главами, касающимися экологической безопасности в Арктике, экологической ответственности природопользователей, развития гражданского общества как условия реализации государственной политики в области экологии, международного сотрудничества», – сказал Виктор Фёдоров. Кроме того, необходимо доработать раздел 9 «Совершенствование экономических и финансовых механизмов» проекта экологической доктрины республики.

Парламентарий республики Иван Андреев внёс предложения о введении нормы о выводе вредных производств за пределы населённых пунктов, запрете на использование ресурсов и свободном перемещении вне лицензионной территории промышленного освоения, о введении  раздела, регулирующего положения об экологической безопасности в Арктической зон республики, и другие предложения. По мнению Андреева, доктрина является системным документом, в котором отображены общие понятия, совокупность взглядов, принципов и общих идей в области обеспечения экологической безопасности в республике. Экологическая доктрина призвана не только предотвращать негативные экологические последствия в результате хозяйственной деятельности, но и учитывать отдалённые экологические последствия. В качестве примера народный депутат республики привёл проект по освоению Томторского месторождения в Оленёкском улусе.

Напомним, в январе 2015 года было подписано Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Оленёкским эвенкийским национальным районом и ООО «ВостокИнжиниринг», выигравшем в мае 2014 года аукцион на право пользования участком недр Томторского месторождения для разведки и добычи руд ниобия, редкоземельных металлов, скандия и попутных компонентов. Реализация этого проекта затронет практически всю республику. Добыча будет вестись в Оленёкском улусе, руда будет транспортироваться через Оленёкский,  Булунский районы. Далее по Лене водным транспортом – через территории Жиганского, Кобяйского и других улусов, а соглашение подписано только с одним районом.  В этой связи народный депутат республики высказался за скорейшее принятие экологической доктрины.

Своими предложениями также поделились парламентарии республики Василий Местников и Дмитрий Саввин, члены экспертной рабочей группы Саргылана Федулова, Николай Кириллин и Валентина Дмитриева.

В мероприятии, проведённом Виктором Фёдоровым, приняли участие народные депутаты республики Василий Местников, Дмитрий Саввин, Иван Андреев, Иннокентий Васильев, министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев, начальник государственно-правового управления аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Саргылана Федулова, заслуженный геолог республики Николай Кириллин,  заместитель директора Научно-исследовательского института прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Василий Иванов, профессор-исследователь кафедры экологии Института естественных наук СВФУ имени М.К. Аммосова Прасковья Гоголева, директор Центра поддержки научных программ и грантов Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Валентина Дмитриева и другие.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: Ил Тумэн 


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