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21 Декабря 2016, 14:20 | Регион сегодня |

Парламент Якутии утвердил Экологическую доктрину Республики Саха (Якутия)

20 декабря в ходе проведения XXVI (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) парламент республики утвердил Экологическую доктрину Республики Саха (Якутия).

Проект Экологической доктрины разработан по инициативе председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александра Жиркова в целях реализации Указа Президента России Владимира Путина «О проведении в Российской Федерации Года экологии». Парламентарии решили, что хрупкая природа республики требует особой защиты, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.

Якутия – богатейшая «природная кладовая», является крупнейшим резервом биосферы Земли, глобальным экологическим резерватом и одним из климатических регуляторов планеты. Почти вся территория республики расположена в зоне вечной мерзлоты и характеризуется наиболее экстремальными природно-климатическими условиями, что обуславливает особую ранимость нашей природы, медленную восстанавливаемость природных комплексов и ландшафтов, особенно в арктической части республики.

Между тем Республика Саха (Якутия) становится одним из регионов стратегической ресурсной базы Российской Федерации. На территории республики реализуются крупные государственные федеральные программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» и «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года». Промышленное освоение территории Якутии становится всё более интенсивным, в республику приходят новые инвесторы, реализуется крупные проекты. Между тем существующие нормы не учитывают особенности нашей природы в полном объёме.

Народные депутаты республики приняли решение в дополнение к Экологической доктрине Российской Федерации разработать свою, региональную Экологическую доктрину, которая учитывает особенности Республики Саха (Якутия). Над проектом Экологической доктрины работала специально созданная для этого рабочая группа, состоящая из представителей науки,  профильных министерств и ведомств, экологов-практиков и законодателей.

Проект Экологической доктрины Республики Саха (Якутия) представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение экологической безопасности с учётом природно-климатических особенностей Республики Саха (Якутия). Целью Экологической доктрины является обеспечение на территории Якутии экологической безопасности как основы стратегического развития Республики Саха (Якутия). Суть основного принципа Экологической доктрины республики – в обеспечении устойчивого состояния окружающей среды и её дальнейшего саморегулируемого развития, полное соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

В доктрине определены приоритетные направления деятельности  по обеспечению экологической безопасности, такие как, разработка стандарта экологической безопасности с учётом природно-климатических особенностей республики; совершенствование нормативного правового обеспечения природоохранной деятельности; предотвращение и снижение негативного воздействия на окружающую среду; сохранение естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира; ликвидация экологических последствий аварий и восстановление нарушенных экологических систем; совершенствование системы государственного управления в области охраны окружающей среды; совершенствование экономических и финансовых механизмов; научное сопровождение природоохранной деятельности; экологическое образование и просвещение населения; участие граждан и общественных организаций в деятельности по обеспечению экологической безопасности; межрегиональное и международное сотрудничество.

Народные депутаты республики уверены, что Экологическая доктрина Якутии, интегрированная в стратегию развития республики, станет основным документом в области обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей среды, будет ориентиром на длительную перспективу.

Особое внимание уделяется систематизации природоохранного законодательства, чтобы каждая норма была ясна и понятна, чтобы роль экологии была первостепенной при любой хозяйственной деятельности. Эта мысль подчёркнута в постановлении Государственного Собрания (Ил Тумэн) «Об Экологической доктрине Республики Саха (Якутия)».

Принятым документом одобрена Экологическая доктрина Республики Саха (Якутия). Рекомендовано осуществить систематизацию и кодификацию законодательных актов Республики Саха (Якутия) в области экологии и охраны окружающей среды. Правительству республики рекомендовано учесть положения Экологической доктрины Республики Саха (Якутия) при разработке проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутии) до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года.

Постановление парламента республики вступило в силу с момента его принятия.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

 

 

Теги: экология  Ил Тумэн 


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