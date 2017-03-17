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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Марта, 14:30 |
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Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке предложит решения кадровых вопросов Якутии
Об этом заявил Заместитель Председателя Правительства Якутии Алексей Дьячковский в ходе совещания по вопросам подготовки кадров и занятости населения. Совещание, в котором приняли участие представители федеральных органов власти, руководители предприятий республики и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ), прошло в рамках мероприятий, приуроченных к открытию чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills».
По оценкам специалистов Агентства в ближайшие три года в Якутии будет создано не менее 20 тыс. новых рабочих мест на предприятиях ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы», «Южная Якутия» и на других крупных инвестиционных проектах. Это проекты добывающей, строительной, нефтехимической, энергетической отраслей, легкой промышленности и сельского хозяйства.
По мнению Алексея Дьячковского, одним из ключевых факторов обеспечения кадрами регионального рынка труда является развитие системы профессионального образования. «Нужно форсировать профессиональное обучение. И в этом вопросе нужна поддержка и учебных заведений системы профессионального образования, и крупных компаний, которым нужно реализовать свои потребности в специалистах», - подчеркнул он.
240 крупных работодателей региона уже участвуют в работе по подготовке кадров.
«Сегодня работодатели четко понимают необходимость осознанного участия в развитии кадрового потенциала территорий, на которых они строят свой бизнес. Республика Саха (Якутия) в этом смысле движется опережающими темпами: мы отмечаем активный рост числа запросов якутских работодателей на сотрудничество с образовательными учреждениями в области профессиональной ориентации, подготовки и переподготовки кадров по востребованным специальностям», - сказал первый заместитель генерального директора АРЧК ДВ Павел Игнатьев.
По его словам, в настоящий момент Агентство работает по 13 соглашениям с работодателями республики. На ВЭФ-2016 было подписано соглашение с правительством республики о развитии человеческого капитала и привлечению высококвалифицированных кадров на предприятия территорий опережающего развития. Обсуждается еще целый ряд кадровых проектов с компаниями, планирующими запуск производств в ТОРах на территории субъекта.
«Агентство исходит из потребностей компаний в решении кадровых задач, учитывая отраслевые, производственные и территориальные особенности каждого проекта. Это повышает эффективность привлечения кадров и оказывает позитивное влияние на социально-экономическое развитие республики», - подчеркнул Павел Игнатьев.
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