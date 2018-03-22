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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 23 Марта, 03:09 |
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Кредитно-документарный портфель ВТБ в Якутии превысил 10 миллиардов рублей
Портфель по среднему бизнесу вырос за год почти на 94% и приблизился к 7,5 млрд рублей. Порядка 1 млрд рублей в портфеле занимают кредиты предприятий малого бизнеса Республики.
В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть составляют транспорт (29%), торговля (24%) и ювелирная промышленность (15%).
За прошедший 2017 год ВТБ предоставил предприятиям Якутии кредитов на 5,4 млрд рублей (рост более чем на 64% к 2016 году). Из них среднему региональному бизнесу выдано 4,8 млрд рублей, малому бизнесу - 627 млн рублей.
Как прокомментировал руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Якутии Петр Птицын: «ВТБ активно участвует в реализации социально значимых для Республики проектов. В 2017 году мы проводили работу по кредитованию клиентов сегмента малого и среднего бизнеса с использованием льготных программ государственной поддержки, а также продолжили увеличивать объемы сотрудничества с недропользователями».
Объем привлечения средств корпоративных клиентов ВТБ в регионе на 1 января 2018 приблизился к 13 млрд рублей.
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