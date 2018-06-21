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В Якутии на трассе Улак-Эльга завершено строительство двух железнодорожных мостов
Мост был построен специалистами мостостроительного отряда-82 ЗАО «Уралмостострой» (г. Челябинск). На его возведение потребовалось 8 месяцев.
Второй железнодорожный мост, через реку Ундытын, построен на 285 км трассы Улак-Эльга. На его сооружение специалистам ООО «Мостостроительная компания - 10» (г. Тында) понадобилось 9 месяцев. Мост состоит из четырех пролетов. Его протяженность составляет 231,5 метров, высота - 40 метров.
В ближайшее время планируется завершение строительства мостов и передача их под укладку верхнего строения пути: через реку Бомнак на 60 км и 62 км, через реку Эюмкан на 133 км, через реку Большая Чапа на 150 км. Ввод в эксплуатацию данных искусственных сооружений позволит ликвидировать временные обходы этих мостов по главному железнодорожному пути Улак-Эльга.
«Строительство любого моста – это серьезный проект, который требует как значительных финансовых вложений, так и больших временных затрат. Всего на железнодорожной трассе Улак-Эльга запланировано возведение 76 мостов. А так как на их строительство требовалось достаточно большое количество времени, в тех местах, где мосты еще не были достроены, возводились временные обходы. Это позволило нам выиграть время и своевременно довести железнодорожное полотно до Эльгинского месторождения, обеспечив тем самым в декабре 2011 года сквозной проезд. Сейчас, с завершением строительства искусственных сооружений, обходы демонтируются, и железнодорожное полотно проходит непосредственно по мостам, позволяя тем самым увеличивать скорость поездов на этих участках, - отметил управляющий директор холдинговой компании «Якутуголь» Игорь Хафизов.
По информации пресс-службы ОАО ХК «Якутуголь».
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