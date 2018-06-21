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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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«Якутуголь» намерен подвинуть Австралию и стать ключевым игроком в экспорте угля
Об этом сообщил участникам совещания при вице-премьере правительства республики Павле Маринычеве управляющий директор компании Олег Хафизов.
По его словам, основным доходом Якутугля остается экспорт продукции на внешних рынках. В связи с этим планируется провести ряд мероприятий по снижению зольности угля на обогатительной фабрике компании, довести поставки угля с Эльгинского месторождения со следующего года с 400 тысяч тонн до полумиллиона тонн.
«Конечно, рынок это чувствует. Об этом знают японцы, корейцы. Австралийцы знают еще лучше наше положение, потому что понимают, что появился новый игрок, причем не на бумаге и прожектах», - подчеркнул Хафизов.
В настоящее время предприятие обеспокоено снижением запасов энергетических углей, которых остается на два года разработки, а также убыточностью шахты Джебарики-Хая. В частности Хафизов предложил правительству рассмотреть вопросы альтернативного замещения энергетических углей, а также цену на уголь, закупаемого для госнужд.
Отметим, за прошлый год налоговые отчисления компании в бюджет республики составили 4,2 млрд рублей. По данным минэкономики, в текущем году Якутуголь планирует увеличить объем добычи до 12,6 млн тонн, что составит 156,7% к 2011 году.
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