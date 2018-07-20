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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 18 Августа, 01:36 |
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Якутия и компания "Хевел" заключили соглашение о строительстве солнечных электростанций
Документ подписан в рамках V Международной конференции «Развитие возобновляемых источников энергии на Дальнем Востоке», которая проходит в Якутске с 22 по 24 июня. Глава Якутии Егор Борисов отметил, что конференция стала реальной площадкой для налаживания сотрудничества и деловых контактов компаний в области возобновляемых источников энергии. В этом году мероприятие с участием 112 компаний из Российской Федерации, Японии, Китая, США, Германии, Казахстана, Узбекистана и других стран проводится в Якутске уже пятый раз, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Соглашение между республикой и группой компаний «Хевел» предполагает реализацию в Якутии инвестиционного проекта по строительству автономных дизель-солнечных электростанций с использованием передовых технических решений. В качестве координатора инвестора проекта выступает инжиниринговое подразделение группы компаний «Хевел». Планируется, что для реализации проектов компания будет поставлять высокоэффективные солнечные модули, произведённые на собственном заводе в городе Новочебоксарске. Правительство республики, в свою очередь, обеспечит проекту всестороннюю информационную и организационную поддержку.
Реализация проекта позволит решить приоритетную государственную задачу по обеспечению бесперебойного и надёжного электроснабжения населения изолированных и автономных территорий за счёт использования солнечной энергии.
Кроме того, строительство объектов солнечной генерации обеспечит рост налоговых поступлений в региональный бюджет, создаст в республике новые рабочие места и позволит на время строительства станций привлечь региональные предприятия к реализации проекта в части проведения строительно-монтажных работ и изготовление опорных конструкций.
Досье "Дальневосточного капитала": Группа компаний «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и АО РОСНАНО, основано в 2009 году) является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят производственное подразделение (завод по производству солнечных модулей в г. Новочебоксарск, Чувашская Республика), девелоперское подразделение (проектирование и строительство солнечных электростанций, портфель проектов на ближайшие годы – более 434 МВт) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (г. Санкт-Петербург), который является единственной в России профильной научной организацией, занимающейся исследованиями и разработками в сфере солнечной энергетики.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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