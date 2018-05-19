|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 25 Июня, 07:24 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018
22.06 |В Якутске состоялось торжественное открытие Международной конференции "Города и люди"
21.06 |Профактив проведет в Хабаровске три согласованных пикета против повышения пенсионного возраста
21.06 |СК по Хабаровскому краю начал проверку фактов невыплаты зарплаты в санатории "Уссури"
21.06 |"Аврора" ответила на повышенный спрос на внутренние перевозки в Приморье
21.06 |"Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
15 Мая 2018, 13:55Владивосток наметил курс в мировом океане круизного туризма Круизный туризм - одно из самых динамично развивающихся направлений туротрасли в АТР. Соседство Дальнего Востока с крупнейшими туристическими рынками - Китаем, Японией, Южной Кореей, а также желание круизных компаний разнообразить традиционные маршруты создают предпосылки для развития этого вида туризма в Приморском крае.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
22 Июня 2018, 15:52 | Регион сегодня |
В Якутске состоялось торжественное открытие Международной конференции "Города и люди"
В Якутске в музейном комплексе "Россия – Моя История" прошло торжественное открытие III Международной конференции "Города и люди: Коммуникация и цифровизация"
Сегодня, 22 июня в музейном комплексе "Россия – Моя История" прошло торжественное открытие III Международной конференции "Города и люди: Коммуникация и цифровизация".
Третья конференция собрала более участников. Мероприятие, ставшее традиционным, собрало представителей 12 стран, органов государственной власти, общественных организаций и ведущих экспертов в различных областях.
Открытие началось с передачи "цифрового музея" истории создания Алсиба. Уникальный виртуальный музей с историческими фотографиями и историей создания воздушной трассы между Аляской и Сибирью по перегонке американских самолетов был передан в дар музейному комплексу от Управы Гагаринского округа Окружной администрации г. Якутска.
Теги:
Loading...
Новости раздела
- В Якутске состоялось торжественное открытие Международной конференции "Города и люди"
- В доходную часть госбюджета Республики Саха (Якутия) поступило 177 224,7 млн рублей
- Пенсионный возраст для коренных малочисленных народов могут оставить прежним
- В Якутске готовится к открытию III Международная конференция "Города и люди"
- Фильм об иконе Пресвятой Богородицы "Умиление Градоякутская" расскажет о святыне Якутии
- "Якутцемент" запустил третью технологическую линию по производству цемента
- В Якутии начинается строительство электросетей для "Силы Сибири"
- Юрий Трутнев предложил создать инвестиционные суды на Дальнем Востоке
- Директором Нюрбинского ГОКа АЛРОСА назначен Анатолий Платонов
- ОАО "РЖД" и Правительство Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве
Комментарии
-
Наши партнерыLoading...RedTram18 Мая 2018, 09:34Завещание полковника Ванкова Хабаровск сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся городов Дальнего Востока. Он растет, здесь открываются новые производства, с каждым годом увеличивается и потребность в энергии… Так необходимые городу электроэнергию и тепло дают три хабаровские электростанции. Бесконечный путь развития, который начался для энергетической отрасли Хабаровска в 1906 году, продолжают специалисты АО "Дальневосточная генерирующая компания".
15 Мая 2018, 14:55"Приморское кольцо" в кластерной концепции Туристко-рекреационный кластер "Приморское кольцо" прошел путь от идеи до успешно реализованного проекта всего за восемь лет. Сегодня "Примринг" - крупнейший автоспортивный объект Дальнего Востока, соответствующий международным стандартам.
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
Купим Ваш интернет-трафик за очень хорошие деньги! http://mayclick. fun/tds/85636
Авторизация: