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Воскресенье| 01 Июля, 20:12 |
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В Республике Якутия отметят 25-летие суверенитета
На второй сессии Верховного Совета Якутской АССР 27 сентября 1990 года молодая республика приняла жизненно важный документ – «Декларацию о государственном суверенитете Якутской - Саха Советской Социалистической Республики". Данный документ стал знаменательной вехой в истории северного субъекта Российской Федерации, началом новейшей истории, социально-экономического, культурного, научного развития северного края.
Государственное Собрание (Ил Тумэн) планирует в рамках праздничных мероприятий провести 25 сентября текущего года научно-практическую конференцию, посвященную 25-летию принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Саха (Якутия) в стенах республиканского парламента. Руководитель депутатского корпуса Якутии Александр ЖИРКОВ назначил своего заместителя Ольгу БАЛАБКИНУ председателем организационного комитета по подготовке и проведению данной научно-практической конференции.
Лариса ЖИРОНКИНА.
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