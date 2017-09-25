|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 26 Сентября, 09:31 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Якутии найден уникальный розовый алмаз в 27,85 карата
Дочернее предприятие АЛРОСА, «Алмазы Анабара», добыло крупный розовый алмаз массой 27,85 карата. Это уникальная находка: до настоящего времени самый крупный розовый алмаз компании имел массу около 4 карат. Если компания решит огранить этот камень, он может стать самым дорогим бриллиантом в истории АЛРОСА.
Алмаз имеет размеры 22,47 х 15,69 х 10,9 мм. Это камень редкого насыщенного розового оттенка ювелирного качества и практически без дефектов.
Чаще всего розовые и цветные алмазы АЛРОСА находит на трубках «Севералмаза» и россыпных месторождениях «Алмазов Анабара». Алмазы редких цветовых оттенков массой более 10 карат встречаются крайне редко, примерно раз в год. Что касается розовых оттенков, до настоящего времени самый крупный розовый алмаз АЛРОСА весил 3,86 карата - он был найден на месторождениях «Алмазов Анабара» в 2012 году. Не считая этого камня, за последние 8 лет на месторождениях АЛРОСА было найдено только 3 розовых алмаза массой более 2 карат.
«Уникальные характеристики алмаза делают его единичным, редчайшим товаром высокой стоимости. В настоящее время эксперты ЕСО АЛРОСА и гранильного филиала «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» изучают этот камень, чтобы принять решение о реализации его в виде алмаза или огранке в бриллиант. На аукционах крупные камни, тем более редких цветов, традиционно пользуются высоким спросом. Но учитывая, что аналогичных камней в истории АЛРОСА еще не было, можно говорить и о том, что, если будет принято решение гранить этот камень самостоятельно, он станет самым дорогим бриллиантом за всю историю АЛРОСА», - сказал директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.
- В Якутии найден уникальный розовый алмаз в 27,85 карата
- Проект строительства агропромышленного парка в Якутии представлен в рамках ВЭФ
- Якутии выбрала первого регионального оператора по обращению с ТКО
- В Якутии в ТОР "ИП "Кангалассы" поступило 25 заявок от потенциальных инвесторов
- В Якутии Тарынский горно-обогатительный комбинат обеспечит работой 450 человек
- В Якутии в ТОР "ИП "Кангалассы" готовы к запуску три новых предприятия
- Якутия покажет во Владивостоке на ВЭФ бриллианты, урасы и мамонтов
- В Якутии резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" начал инновационное производство
- В Якутии поздравили тружеников и ветеранов алмазной промышленности
- В Якутии инфраструктуру для резидентов строят в ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.