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Названы десять якутян, чьими именами могут назвать главный аэропорт Республика Саха
Проголосовать за них можно на сайте великиеимена.рф с 22 октября, сообщает ЯСИА.
В проекте участвуют 45 крупнейших аэропортов страны, в том числе и аэропорт «Якутск».
Предложения по переименованию якутского аэропорта можно будет подать с 22 октября на сайте или лично в Общественной палате Якутии. Также будут организованы три точки приема подписей за участников голосования: музей «Россия — моя история», ТРК «Туймаада» и аэропорт «Якутск».
Итоги общественного голосования станут известны 5 декабря.
Бекетов Петр Иванович (около 1600 — 1661) — русский путешественник, землепроходец, воевода, исследователь Сибири, основатель Якутска.
Жирков Марк Николаевич (08.04.1892 – 17.04.1951) — Заслуженный деятель искусств РСФСР, первый композитор народа саха.
Ксенофонтов Гавриил Васильевич (04.01.1888 – 28.08.1938) — выдающийся этнограф, исследователь фольклора якутов, эвенков и бурят.
Кузьмин Валерий Ильич (07.11.1918 — 01.06.1983) — Герой Социалистического Труда, один из первых лётчиков из народа Саха.
Кулаковский Алексей Елисеевич (04.03.1877 – 06.06.1926) — якутский писатель, один из основоположников якутской литературы.
Ларионов Владимир Петрович (10.02.1938 – 04.03.2004) — якутский учёный, первый академик Российской академии наук из народа саха, доктор технических наук.
Манчаары Василий Фёдорович (1805 – 06.11.1870) — якутский национальный герой, выступивший против гнёта местных феодалов. Широко известный сказитель и запевала, мастер импровизации.
Николаев Михаил Ефимович (родился 13.11.1937) — российский государственный и политический деятель, первый Президент Республики Саха (Якутия) (1991—2002).
Ойунский Платон Алексеевич (11.11.1893 – 31.10.1939) — якутский советский писатель, учёный-филолог и общественный деятель, основоположник якутской советской литературы.
Тыгын Дархан (неизвестно – 1631) — князь кангаласского племени якутов, объединитель якутских племён.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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