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Четверг| 22 Ноября, 17:32 |
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Вопрос строительства Ленского моста в Якутии сдвинулся с мертвой точки
Глава Якутии Айсен Николаев провел в селе Табага, на месте будущего строительства мостового перехода через реку Лена, выездное рабочее совещание с участием Председателя Правительства РС (Я) Владимира Солодова, заместителя Председателя Правительства РС (Я) Кирилла Бычкова, главы города Якутска Сарданы Авксентьевой, представителей республиканских и городских органов власти. Айсен Николаев поручил участникам совещания решить вопросы по актуализации проекта.
В частности, необходимо согласовать трассировку подъездных путей к мосту и внести её в документы территориального планирования.
«Последние месяцы мы активно работаем с федеральными органами власти по проекту строительства Ленского моста, и можно смело сказать, что вопрос сдвинулся с мертвой точки», - заявил Айсен Николаев.
Лидер республики сообщил, что 12 декабря вопрос строительства Ленского моста должен быть рассмотрен на заседании научно-технического совета Федерального дорожного агентства Российской Федерации. Напомним, что по итогам августовской встречи с Главой РС (Я) Айсеном Николаевым Президент России Владимир Путин поручил Министру транспорта РФ Евгению Дитриху вернуться к давно обсуждаемой теме строительства мостового перехода через Лену и доложить о результатах.
Однако, как сказал Глава Якутии, есть еще вопросы, требующие решения на уровне республики – в том числе, вопросы по трассировке подъездных путей к Ленскому мосту. «К сожалению, до последнего времени у нас в республике было много разговоров по поводу строительства моста, но не было конкретных решений. Проект, который был разработан ранее, предполагал, что подъездные пути пройдут прямо по Старой Табаге и затронут порядка 200 участков. Сейчас проектировщики нашли другой вариант расположения подъездных путей в объезд села, который затронет минимальное количество частных участков. Этот вариант мы сегодня приняли как основной», - прокомментировал Айсен Николаев итоги выездного совещания.
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