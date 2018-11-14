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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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22 Ноября 2018, 12:42 | Регион сегодня
Авиакомпания "АЛРОСА" получит в лизинг два самолета SSJ-100
Соответствующее соглашение подписано 20 ноября в ходе отраслевого мероприятия "Транспортная неделя — 2018" между ГТЛК и авиакомпанией "АЛРОСА"
«Соглашение предусматривает возможность передачи в лизинг 2 самолетов SSJ-100. Срок лизинга составит 12 лет», — сообщили в лизинговой компании.
На текущий момент ГТЛК передала авиакомпаниям 36 воздушных судов SSJ-100, общий объем закупок по программе составит 44 единицы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Авиакомпания «АЛРОСА» — российская авиакомпания, осуществляющая региональные перевозки в Якутии, регулярные и чартерные перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы. Базируется в Якутии в аэропортах Мирный и Полярный (город Удачный).
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